Lula garante que governo não interfere na eleição da Câmara

CADEIA PARA INCENDIÁRIO

O rastro de fumaça e poluição vindas das queimadas têm deixado a população insegura e as autoridades batendo cabeça. Muitos desses incêndios já estão sendo investigados pela Polícia Federal. No Congresso Nacional, o senador Humberto Costa (PT-PE), vice-presidente da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, apresentou projeto de lei que aumenta a pena de grupos de pessoas envolvidas em ações criminosas em áreas florestais. “A gente tem visto uma grande onda de incêndios em várias localidades do Brasil, a maior parte deles provocados por ação humana. Sabemos que muita gente lucra com as queimadas, transformando áreas de vegetação em espaço para pasto”, argumenta.

O projeto do senador pernambucano aumenta em um terço a penalidade para incêndios de grupos de dois ou mais agentes que praticarem o crime ambiental. Atualmente, a pena máxima para esse tipo de ação é de, no máximo, quatro anos. Em contato com a coluna, Humberto Costa adverte que “É preciso uma ação coletiva de todo o aparato do Estado, da Justiça, dos governos estaduais, municipais e também do parlamento para que possamos reforçar a legislação” afirmou.

DEMOCRACIA RELATIVA

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, comemorou o Dia Internacional da Democracia, celebrado neste domingo (15), ressaltando que as mulheres, particularmente “as mulheres brasileiras temos muito pouco a comemorar”, segundo a ministra porque “não há uma democracia de gênero”, no Brasil. “Não há condições de a pessoa se dizer livre, em espaços não democráticos, para exercer a sua autonomia, o seu talento, o seu direito de viver”, ressaltou.

‘SOU PRESIDENTE’

Em agosto de 2016, quando foi eleita presidente do STF, Cármen Lúcia fez questão de dizer que prefere ser chamada de presidente em vez de presidenta, como insistia a presidente da República, Dilma Rousseff (PT). “Eu fui estudante e eu sou amante da língua portuguesa. Acho que o cargo é de presidente, não é não?” Agora, no TSE insiste que é presidente da Justiça Eleitoral.

ABASTECENDO O COFRE

Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, transferiu R$ 18,35 milhões das contas do “X” e da Starlink para a União, como “quitação das multas impostas às empresas” de Elon Musk.

‘¡LA GARANTIA SOY YO!’

O presidente Lula da Silva (PT) garantiu ao deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) que o seu governo não vai interferir na disputa pela presidência da Câmara.

‘ME ENGANA QUE EU GOSTO’

Para cima e para baixo, “feito lançadeira de tear”, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), esbanja argumentos em defesa do pupilo, Hugo Motta (Republicanos-PB). A mesma lábia que no passado recente usou para andar com Elmar Nascimento à tiracolo.

PENSE NISSO!

Em meio à fuligem e às ações intervencionistas do ministro Flávio Dino, do STF, o país já tem ao menos duas certas. A primeira delas é que a ministra Marina Silva, Meio Ambiente e Mudança do Clima, pode até ser esse bibelô ambiental que o estrangeiros gostam de paparicar, mas está distante de ser a gestora de que o país necessita; a outra, diz respeito ao Congresso Nacional. É bem verdade que uma ou outra iniciativa de projeto de lei é apresentada, mas o Parlamento está pouco se lixando para o que enfrentam os produtores rurais e os animais.

Faltou a altivez que a população deveria esperar do Congresso Nacional. Além de analisar os projetos de leis que estão sendo apresentados, como esse do senador Humberto Costa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) teria de tomar a iniciativa de chamar ambientalistas, produtores, agentes comunitários para analisar alternativas juntamente com os deputados e senadores.

Mas que nada, pelas fotos que postam nas redes sociais, deputados e senadores estão preocupados é com a eleição de seus candidatos. O Brasil que queime!

Pense nisso!