Setembro bateu recorde e ultrapassou 80 mil focos de incêndio

Enquanto isso, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, insiste com a criação da Autoridade Climática, desde que seja comandada por ela

QUEM QUER DINHEIRO?

Vivendo uma histórica seca, não chove por lá há mais de 100 dias, a cidade Coari (AM), distante 360km de Manaus viveu na última quarta-feira (2) uma inusitada chuva de dinheiro. Candidato a prefeito, o Dr. Raione Cabral (Mobiliza) tirou um “patufo” de dinheiro, de um saco de papel, desses de padaria e começou a jogar para o ar. O chão da cidade ficou um mar de notas de R$ 5 e R$ 10.

NÃO SEI DE NADA

À Polícia Federal, Dr. Raione disse que “não sabia que jogar dinheiro pro ar era crime”. Inafiançável. Vai passar uns dias atrás das grades e pode até vencer as eleições, mas terá dificuldade de tomar posse. Um detalhe: Dr. Raione se apresenta como pós-graduado em Compliance Penal.

APERTEM OS CINTOS!

Não é que o piloto sumiu, como no filme dirigido por David Zucker com um elenco de primeira como Karreem Abdul-Jabbar, vivendo Roger Murdock e Leslie Nielson, como o Dr. Rumack. Na vida real o brasileiro, o pagador de impostos, como diz a doutora Mary Elbe, vai ter de fazer acertos domésticos. O presidente Lula da Silva (PT) que anda para cima e para baixo quer um novo AeroLula. O atual “tem dado problemas e provocado sustos”, confidenciou o presidente.

MAIS DE 80 MIL FOCOS DE INCÊNDIO

Os dados são do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais): em setembro, foram registrados 83.157 focos de incêndio, somente no mês de setembro. Em todo o ano de 2024, foram 210 mil. Enquanto isso, a “autoridade” ambiental brasileira, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, está brigando dentro do próprio governo para que seja criada a Autoridade Climática e que seja chefiada por ela.

ZÉ TROVÃO, O IOGA

Acusado de dar um tapa na cara de sua mulher, o deputado Zé Trovão (PL-SC) foi enquadrado na Lei Maria da Penha e por determinação do Tribunal de Justiça do DF terá como medida protetiva, participar de grupo “Reflexivo de Homens”. Segundo o tribunal a medida “revela-se como uma importante ferramenta para diminuir a reiteração de comportamentos abusivos ou violentos por parte do agressor”.

PERGUNTA DE UM DESAVISADO

Uma vez que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), se mete na seara dos outros [Poderes] bem que ele poderia entrar no gabinete do colega Alexandre de Moraes e pegar o processo do “X”e mandar liberar o portal. Já pagou, mesmo, as multas. Pelo menos o Judiciário deixaria de censurar o cidadão que paga o salário deles todos.

'INCLUSÃO E ATITUDE’

A deputada Iza Arruda (MDB-PE) comemorou a sanção da lei de sua autoria que estabelece diretrizes para incentivar a contratação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. “A lei vai promover a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho, oferecendo mais oportunidades e maior visibilidade a esse grupo”, comemora a parlamentar pernambucana.

Iza Arruda destaca que ”Inclusão é atitude”. E que a “legislação marca uma transformação profunda na vida de muitas famílias.”

A nova lei determina que as esferas de governo que aderirem ao Sine sigam as normas de acessibilidade estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira e Normas Técnicas), assegurando que os ambientes de trabalho estejam adaptados às necessidades específicas de pessoas com deficiência.

PENSE NISSO!

Chegou a hora da onça beber água. Quem era gestor e concorre a reeleição ou quem está chegando pela primeira vez na disputa já teve oportunidade de usar o guia eleitoral, os debates e sabatinas para apresentar suas propostas. Agora é com o eleitor.

Meu amigo, minha amiga você sabe como seu voto é importante. É dele que derivam as decisões para melhoria da sua rua, do seu bairro, de sua cidade. Não desperdice esse oportunidade.

Pense nisso!