Lula quer banco do Brics financiando projetos no Nordeste

O BLOCO DO ATRASO

A sigla Brics - iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa [África do Sul] - ganhou outras cinco adesões - Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Agora, tende a se tornar um dos tratados cristãos, traduzidos no primeiro livro do Apocalipse, quando Jesus, o Cristo, proclamou ser ele "o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Começo e o Fim". Alfa e ômega e são, respectivamente, a primeira e a última letras do alfabeto grego. Com tanto país no bloco, o Brics pode ser, também, alfa e ômega . Além dos dez efetivos, outros 30 países já manifestaram interesse na adesão, entre eles, Bolívia, Cuba, Nicarágua, Venezuela e Nicarágua, entre outros.

REFORMA DA ONU

A palestra do Brasil, encaminhada por escrito pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fala de investimentos em países em desenvolvimento e destaca as obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Na videoconferência, Lula vai falar sobre projetos de meio ambiente, ressaltando o combate às queimadas e iniciativas de saneamento básico. Lula não vai deixar de tocar em um assunto bem próprio dele: a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Dois dos cinco membros do conselho, dois - China e Rússia - estão no Brics. Os outros três são os Estados Unidos, a França e o Reino Unido.

PT JUNTANDO OS CACOS

Qualquer que seja o resultado das eleições no segundo turno - o Partido dos Trabalhadores disputa 13 cidades - e após a antecipação patrocinada por Lula para trocar o comando da legenda, a “briga de foice” tende a afunilar a disputa, embora o mais correto seja afirmar que o próximo presidente do partido será integrante da corrente ideológica intitulada Construindo um Novo Brasil. Além do presidente da República agrupa também lideranças como o senador Humberto Costa (PE), o atual prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva [o preferido de Lula], e o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (CE), preterido do presidente.

‘MEU GAROTO!’

“Meu pai-pai”! Personagens do programa Chico City: Cascata (Chico Anysio [1931-2012]) e Cascatinha (Castrinho) repetiam esses respectivos bordões: “Meu garoto!” e “Meu pai-pai!”. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e seu pupilo, Hugo Motta (Republicanos-PB), começaram a semana juntos em evento do agronegócio de São Paulo, foi a Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol. “Hoje, o Brasil discute de igual para igual com qualquer país do mundo sobre transição energética. Temos a oportunidade de, através da parceria entre Parlamento e o setor, dar à população brasileira a condição de dizer que temos um setor que nos orgulha, cresce e ajuda no desenvolvimento do país”, disse Motta, convidado como líder do Republicanos.

Ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Hugo Motta (Republicanos-PB) já é visto como forte candidato - Douglas Gomes/Liderança do Republicanos na Câmara

MENOS, CELSO!

O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, atualmente assessor internacional do presidente Lula, não perde uma oportunidade. Quando integrava primeiro e segundo governos, chamava o presidente de “nosso guia”. No sábado (19), tão logo soube da queda de Lula, se apressou em dizer que o presidente estava bem: ”Falei com ele por telefone. Total clareza de ideias e linguagem perfeita”. Como diria Millôr Fernandes (1923-2012) “Livre pensar é só pensar”.





QUEM QUER DORMIR COM BOULOS?

“Várias [pessoas] já toparam me receber nas suas casas, vou dormir na casa dessas pessoas”, disse Guilherme Boulos (Psol-SP), antecipando como serão os últimos dias de campanha à prefeitura de São Paulo (SP).

PRECATÓRIOS, IMPLICAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai debater temas relacionados aos precatórios: cálculos, índices de correção, pagamentos entre outros. Informações no portal do CNJ.

PENSE NISSO!

Um pouco mais de agilidade cairia tão bem na Justiça Eleitoral! Faria tão bem à democracia!

Cururupu, no litoral maranhense, é uma pacata cidade, onde quase todo mundo sabe da vida de quase todos. A Câmara de Vereadores se reúne uma vez por semana, o padre reza, religiosamente, três missas, os bares e as cabanas de pescadores sempre muito movimentados.

Só a Justiça Eleitoral não toma jeito. Quatro anos atrás, todo mundo na cidade sabia que o PT estava [surpresa!] tramando alguma “matufia”, como dizem os camponeses de Rosário, na Argentina. Uma tramoia, para os brasileiros.

O partido decidiu lançar duas candidatas para vereadora nas eleições de 2020. Só que eram fictícias, falsas, fakes. Laranjas. A trama foi tão mal urdida que no município de Cururupu todo mundo chamava as duas candidatas de laranjas vermelhas [a cor do PT é o vermelho, lembremo-nos, pois].

Pois quatro anos depois, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) chegou à conclusão que os três vereadores que o partido elegeu em 2020 estavam automaticamente cassados “por prática de fraude à cota de gênero.” Nenhum deles era do gênero feminino.

Quatro anos depois, repito, quatro anos depois foram empossados três vereadores que não tinham sido eleitos naquela disputa, para somente dois meses de mandato.

Pense nisso!