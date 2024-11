Mapa das favelas revela um Brasil que as autoridades desconhecem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, resolveu fazer coro aos protestos do presidente Lula pela reforma no Conselho de Segurança da ONU

QUEDA DE BRAÇO

Um importante “departamento oficioso” do Palácio do Planalto andou espalhando a informação de que o presidente Lula da Silva (PT) não vai à posse do presidente eleito, Donald Trump, em Washington, em janeiro de 2025.

HÁ PRECEDENTES

A assessoria internacional fez mostrar ao presidente que há uma tradição na Casa Branca de não convidar líderes estrangeiros, mas apenas os embaixadores de cada país. Caso o presidente não vá, mesmo, aos Estados Unidos, a militância raivosa faz espalhar que Lula não quis ir abraçar Trump.

ASSUSTADO COM A VIZINHANÇA

Lula ficou assustado com a divulgação de um relatório do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que diz que a segunda maior favela do Brasil está distante 50km do portão do suntuoso Palácio da Alvorada onde mora o presidente com a primeira-dama.

MAPA DO IBGE É INQUIETANTE…

…aponta que a população residente nas favelas, chega a 16,4 milhões de pessoas. As três maiores do Brasil são a Rocinha, no Rio de Janeiro, com 72.021 moradores; Sol Nascente, em Brasília, com 70.908 moradores e Paraisópolis, em São Paulo, com 58 mil habitantes. Lula quis saber quais os programas sociais do governo que chegam a essas “comunidades”.

HOMEM DA MEIA-NOITE TOMA CAFÉ A QUALQUER HORA

O podcast “Café & Conversa”, o primeiro do rádio brasileiro a falar somente de café, entrevista neste sábado o carnavalesco Getúlio Cavalcanti, o grande homenageado do Carnaval de 2025, pelo “Homem da Madrugada”.

- Quantas xícaras de café você toma por dia, Getúlio?

- Meu amigo, umas duas: uma bem grande de manhã, quando acordo, e outra, maior ainda, antes de dormir.

- Sem insônia?

- Essa história de ter insônia é para os dias que chegam o boleto, responde o bem humorado compositor, Getúlio Cavalcanti, autor de mais de 150 músicas.

Confira a entrevista completa neste sábado (9), às 10h40, na Rádio Jornal. Está imperdível a entrevista.

AMAZÔNIA PORTEÑA

A decisão do presidente Joe Biden de visitar a Amazônia, antes de participar no Rio de Janeiro da cúpula do G-20, deixou a Casa Branca em polvorosa. É que boa parte dos assessores do governo norte-americano, ainda que em tom jocoso, “acha” que a capital do Brasil é Buenos Aires. E não é.

PENSE NISSO!

Lula não está só. O presidente acaba de ganhar um apoio de peso em sua jornada em defesa da reforma da Organização das Nações Unidas (ONU).

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou, durante a 10ªCúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 que “a reforma da ONU, e em particular a do seu Conselho de Segurança, mostra-se crucial para a sustentação da paz”.

Ora, ora! Defender a paz no mundo, é maravilhoso, chega a ser revigorante para um político que marcha para o ostracismo como ocorre com deputados que deixam a pomposa cadeira central do Parlamento.

Nesses quase quatro ano de mandato, Lira trucidou aliados, engoliu dois governos (Bolsonaro e agora Lula), mandou e desmandou nas comissões da Casa Legislativa e manipulou o orçamento secreto como um modelador de vidro quente - o adjetivo é apenas para reforçar o argumento.

Poderia começar modificando o regimento da Câmara, faria um bem enorme aos parlamentares e à democracia.

Pense nisso!