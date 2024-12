Eleições: Rodrigo Pinheiro é diplomado prefeito reeleito de Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reeleito com 102.198 votos (52,68%), Rodrigo Pinheiro diz dá seu discurso de diplimação ao lado se sua vice nesta quarta-feira (18).

O prefeito reeleito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), foi diplomado nesta quarta-feira (18) em uma cerimônia organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE), realizada no auditório do Colégio Adventista, na Capital do Agreste. O evento também oficializou a vice-prefeita Dayse Silva (PSDB) e os vereadores eleitos.

Em seu discurso, Rodrigo Pinheiro afirmou que dará continuidade a uma gestão baseada na "seriedade e eficiência" na aplicação dos recursos públicos. “Vamos continuar trabalhando bastante e fazendo mais para que Caruaru cresça ainda mais”, declarou, agradecendo aos eleitores pela confiança.

Pinheiro também destacou a importância do trabalho conjunto entre os poderes Executivo e Legislativo e dos servidores públicos para atender às demandas da população.

“Contamos com a colaboração de profissionais especializados e o trabalho integrado com os vereadores, que são os representantes mais próximos da população. Assim, faremos mais com menos, respeitando os recursos públicos e os órgãos de controle”, afirmou.

Rodrigo Pinheiro encerrou o discurso citando um provérbio bíblico, dizendo que está comprometido com a responsabilidade e ética na condução da gestão pública.

