Lula almoça com ministros, lembra Garanhuns e promete não interferir no Banco Central

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o mínimo que se espera. O Banco Central brasileiro deve manter-se independente do humor do presidente da República, qualquer que seja ele

TESTE DE CONVID E MESAS SEPARADAS

O almoço de confraternização do presidente Lula da Silva (PT) com sua equipe ministerial; o vice-presidente, Geraldo Alckmin; o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo; os líderes do governo e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, demorou alguns instantes antes de ser iniciado. Todos os convivas tiveram de fazer teste da covid. Ninguém “positivou”. Para evitar aglomeração, mesas com até dez pessoas, distribuídas no salão principal do Palácio da Alvorada.

THE BEST

A mesa onde Lula sentou-se, sentaram-se, também, Margareth Menezes, da Cultura; Fernando Haddad, da Fazenda; Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública; Rui Costa, da Casa Civil; e, Nísia Trindade, da Saúde. O Planalto não informou quais os critérios usados para escolha desse seleto grupo de ministros mais próximos do presidente, ao menos na hora do almoço. A todos foi servido o mesmo cardápio: bacalhau, saladas, arroz, carne de boi e peru.

SANTA CEIA

Ao contrário do quadro de Leonardo da Vinci (1452-1519), não se falou em traição. Lula recordou-se do tempo em que deixou Garanhuns (PE), falou do câncer na laringe e das recentes cirurgias, depois da queda. Ao economista Gabriel Galípolo, o presidente fez juras de que não fará interferência no Banco Central. “Jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer”.

‘PAPAI NOEL’

O novo marqueteiro do presidente Lula, Sidônio Palmeira, já está trabalhando. Daquilo que a coluna apurou, o teste será feito até esta segunda-feira (23), quando Lula grava pronunciamento para ser veiculado em cadeia de rádio e TV na noite de Natal. O presidente vai fazer um balanço do segundo ano de mandato, destacando a votação do ajuste fiscal e a promessa de manutenção dos programas sociais que marcam sua trajetória no Palácio do Planalto.

OS ’TRAIRAS’

É como estão sendo chamados os deputados do PT que votaram contra as medidas de ajuste fiscal do governo federal: Rui Falcão (SP), Dionilso Marcon (RS), Luizianne Lins (CE), Erika Kokay (DF), Tadeu Veneri (PR) e Natália Bonavides (RN). Ainda não se fala em punição.

CONGRESSISTAS DE PLANTÃO

17 deputados e 11 senadores estarão de plantão, durante o recesso do Congresso Nacional que se estenderá até 1º de fevereiro de 2025. Lula da Fonte (PP), como suplente, é o único integrante da bancada de Pernambuco nesse colegiado que poderá ser convocado caso ocorra uma emergência.

SUPER CENTRÃO

Enquanto aguardam o fim das atividades legislativas, parlamentares do Republicanos, União Brasil e Progressistas estudam a formação de uma federação partidária que deverá ser liderada pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cujo mandato termina em 1º de fevereiro de 2025. As estimativas são de que o colegiado terá a maior bancada composta de, pelo menos, 150 deputados.

UM CAFÉ COM ELIANA PITTMAN

“Certa vez, eu estava saindo de um programa de auditório na TV Jornal - isso lá nos anos de antigamente - ouvi uma batida de violão que me deixou encantada”, foi aí que nasceu a parceria da rainha do carimbó com o cantor pernambucano Geraldo Azevedo. Mas Eliana Pittman também fala de seus novos projetos “como gravar um disco com música de Jorge Aragão, por quem tenho uma verdadeira admiração”. Prestes a chegar aos 80 (em 14 de agosto) a cantora também pretende estrear um musical só com “standards” de jazz. A entrevista vai ao ar nesta sábado às 10h40, na Rádio Jornal FM 90,3MHz, no quadro Café & Conversa.

‘SOLTO-PRESO’

A defesa do ex-deputado Daniel Silveira (PL) reclamou das condições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “O importante é que Daniel esteja em seu lar junto à sua família”. Ele foi condenado a dez anos de prisão por “ataques a ministros do STF e à democracia”. Além do uso de tornozeleira eletrônica, o ex-parlamentar não poderá deixar o país, acessar redes sociais, conceder entrevistas, frequentar clubes de tiro, boates ou casas de jogos, entre outras.

PENSE NISSO!

Se o quesito produtividade valesse de critério de avaliação do desempenho do Parlamento, boa parte de deputados e senadores seria chamada a “dar uma passadinha” no setor de Recursos Humanos. Eles ficaram bem aquém do esperado.

As votações desta semana mostraram um Congresso emparedado pelos solavancos que o mercado e a consequente crise cambial provocaram.

Tudo poderia ter saído com menos surpresa se o governo do presidente Lula não tivesse se demorado tanto em mandar as medidas de ajuste fiscal e se deputados e senadores tivessem “batido o ponto” mais vezes.

Pense nisso!