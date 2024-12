Lula prepara discursos para os brasileiros no Natal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

José Dirceu está de volta. O capitão do time de Lula, antes de ter seu mandato cassado por corrupção, no esquema do "Mensalão do PT", prepara etorno

BALÃO DE ENSAIO

Enquanto ensaiava o texto para gravação com mensagem de Natal ao brasileiros, o presidente Lula da Silva (PT) mostrou o roteiro a alguns - poucos - dos seus 39 ministros. Quem leu aprovou. Imediatamente, Lula correu para as redes sociais. Por recomendação do seu novo marqueteiro, Sidônio Palmeira, o presidente teceu loas ao crescimento econômico que, nas contas de Lula, “é uma realidade”, dizendo que “os empregos estão aumentando” e que de acordo com a percepção de Sidônio, “os brasileiros e as brasileiras estão com mais poder de compra”.

ROSA LUXEMBURGO

O ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União (AGU), voltou à aura militância no Diretório Acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco, época em que andar com uma cópia de “O que Queremos?”, da filósofa Rosa Luxemburgo (1871-1919), era sinal de prestígio e eloquência. Em um dos seus tratados, Rosa chamou o imperialismo de “um grande e emaranhado complexo de fenômenos.” Nos argumentos da filósofa, “Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem”, frase comumente estampada nas camisetas dos militantes universitários.

A QUEDA DO DÓLAR…

… e a aprovação do pacote de corte de gastos, levaram Messias, o chefe da AGU, a comentar sobre “o capitalismo selvagem” e a “usura” que, em seus argumentos numa rede social, precisam ser questionados, no momento em que “amplificam o veneno quando boicotam iniciativas coletivas de equidade e justiça social”.

DEBANDADA GERAL…

mas, somente até 8 de janeiro. A ordem do presidente Lula é para que os ministros “descansem um ‘bocadinho’”, mas já foi logo avisando: “quero todos vocês no dia 8 de janeiro em Brasília”, quando pretende fazer nova rodada de conversa com os auxiliares. Para alguns, será a derradeira.

DIRCEU E A GOTA D’ÁGUA

Quando o presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), anunciou o resultado final: 293 votos a favor da cassação e 192 contra, José Dirceu (PT-SP) apertou a mão de seu advogado, José Luis de Oliveira Lima, logo após a zero hora 1º de dezembro de 2005. “Eu voltarei”. Voltou, mas não deixou para trás um “pote de mágoas” que carrega faz 29 anos e 22 dias, e que sempre que se recorda daquela madrugada, cantarola “Gota d’Água” de seu amigo Chico Buarque em parceria com Paulo Pontes: “Deixe em paz meu coração

Que ele é um pote até aqui de mágoa

E qualquer desatenção, faça não

Pode ser a gota d'água.”

‘EU VOLTAREI’

Agora, que o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu sua gaveta onde guarda decisões - digamos - esperadas, e livrou o ex-deputado de processos da Lava Jato, Dirceu ligou, para José Luis, atualmente advogando para o general Braga Netto, e disse: “não te falei? Dirceu deve voltar a disputar um cargo eletivo, possivelmente, de deputado federal, não sem antes “lavar a roupa suja” numa reunião da direção do PT.



PENSE NISSO!

Não foi surpresa para ninguém as declarações absurdas do presidente Lula ao dar garantias de que não vai interferir nas decisões do Banco Central.

Lula age como se estive fazendo um grande favor, afirmando que não vai importunar o futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo.

E por que eu chamo de absurdo o que Lula disse? Primeiro porque Lula pode muito, mas não pode tudo. E a decisão de tornar o Banco Central dotado de autonomia foi do Congresso Nacional e o atual presidente teria de comer muita rapadura [atenção é figura de linguagem] para revogá-la.

Lula quer, mas não tem poderes para interferir nas decisões do colegiado do Comitê de Política Monetária (Copom). O presidente até poderia modificar o cenário, mas cortar gastos não faz parte dos governos populistas do Partido dos Trabalhadores.

Motivo pelo qual o país chegou aonde chegou.

Pense nisso!