Sai Pimenta entra Sidônio para tirar o governo da comuincação analógica

AGORA VAI!

“Sob nova direção”. Faixa comumente encontrada em churrascarias às margens das rodovias também poderia ser traduzida como “nova fase do governo”, como explicou o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom). “[Uma] fase nova do governo e quer ter à frente da Secom uma pessoa com perfil diferente do perfil que eu tenho. Um profissional de comunicação, talento e capacidade de exercer essa tarefa”, disse Pimenta ao anunciar que está deixando a Secom.

CARTA BRANCA, ‘MA NON TROPPO’

Ao anunciar a ascensão do publicitário Sidônio Palmeira, o presidente Lula da Silva (PT) deixou claro que a troca na Secom estava se dando “para dar um chacoalhada” na comunicação. Lula só tinha um porém. Sidônio recebeu carta branca para trocar todos os integrantes das secretarias, mas Ricardo Stuckert, seu fotógrafo há mais de 20 anos, vai continuar à frente da Secretaria de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual. “Stuckinha fica!”, disse o presidente.

UM TRICOLOR NO PLANALTO

Dada como certa a saída do jornalista José Chrispiniano, o pernambucano Laércio Portela já lustra a bandeira do Santa Cruz para colocar sobre a mesa onde vai comandar a cobiçada assessoria de imprensa do presidente Lula.

O DEDO DE TRUMP

No Palácio do Planalto, o anúncio de Mark Zuckerberg dizendo que vai por um fim no sistema de checagem de notícias falsas no Instagram e no Facebook levou o secretário de Políticas Digitais, João Brant, a “encontrar” um elo entre Zuckerberg e o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Facebook e Instagram vão se tornar plataformas que vão dar total peso à liberdade de expressão individual e deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos”, escreveu Brant, em seu perfil no “X”.

SEGURANÇA REFORÇADA

O Governo do Distrito Federal preparou forte esquema de segurança na praça dos Três Poderes durante os atos desta quarta-feira (8). Militantes do PT e integrantes de movimentos sociais e sindicais organizam encontro “para reforçar a democracia”.

Imagem da vice-governadora de Pernambuco, Prisicila Krause

TEMOR DE BAIXA AUDIÊNCIA

O Planalto ainda tentava, no fim da tarde desta terça-feira (7), a confirmação de representantes dos governos estaduais. De congressistas e integrantes do Judiciário, também.A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, disse à coluna que estará presente.

BALANÇO GERAL

No Supremo Tribunal Federal (STF) o gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou um relatório apontando que, dois anos depois do quebra-quebra no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e na sede do STF, 898 réus foram “criminalmente responsabilizados”. Desse total, 371 prisões e 527 acordos firmados. 485 investigações estão em andamento.

PENSE NISSO!

O coletor de impostos Mateus Evangelista se envolveu afetivamente com Jesus em Cafarnaum, cidade onde nasceu e de onde nunca tinha saído. Em uma ensolarada tarde, estava sentado à porta da coletoria e viu “Emanuel” curar um paralítico.

Em uma de suas anotações, Mateus diz: “Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha; pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco”.

2 mil e tantos anos depois, e eis que o governo do presidente Lula trocar a máquina de datilografia por um smartphone de última geração [se bem que eu ainda sonho ter uma dessas máquinas, nem que seja para cenografia].

Sidônio Palmeira assume a Secom com uma única missão: modernizar a comunicação do governo, embora o velho marqueteiro sabe que não tem como operar milagres como fazia o personagem seguido por Mateus Evangelista. Sidônio, contudo, precisa começar a convencer o presidente de que o comunicação vai mal, mas o governo dele [de Lula] não faz por merecer.

Pense nisso!