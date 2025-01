Governo rastreia possíveis arapucas na Esplanada dos Ministérios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

DIDATISMO DE POWER POINT

Enquanto boa parte do mundo estará ligada no rádio, na TV ou na internet para acompanhar a posse do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, no Palácio do Planalto, distante 6.792km do Capitólio, o presidente Lula da Silva (PT) fará reunião ministerial para ouvir os “colaboradores” falarem das dificuldades que estão enfrentando na pasta - “somente as mais graves” - e as metas para os próximos anos.

VAI FALTAR TEMPO

O encontro será, também, de apresentação do novo secretário de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e sua equipe. Mas - certamente - será o derradeiro para alguns deles, seja pela reforma ministerial que se avizinha ou mesmo porque tem ministro que só se encontra com o presidente em dia de reunião ministerial.



IGUALZINHO À TIA

O vereador Pedro Rousseff (PT) apresentou projeto na Câmara de Belo Horizonte (MG) que tem por objetivo “promover a alfabetização midiática”. De acordo com o sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff o ensino precisa ser “anti-fake news” e ter especialização em “checagem de informações e verificação de fontes”. Só faltou sua excelência acrescentar no caput da lei: “Como é que o mundo não pensou nisso antes do sobrinho da tia?”

DEMOROU, E BASTANTE!

Enquanto não sai do papel a operação pente-fino, aquelas mesma prometida pelo governo do presidente Lula da Silva (PT), o Ministério do Desenvolvimento Social afia a tesoura para eliminar do Bolsa Família e do programa Vale-Gás beneficiários que tenham integrantes na família eleitos nas eleições de 2024. Da mesma forma quem ainda não recebe benefícios, mesmo inscrito no CadÚnico, não poderá ingressar nos programas sociais.

A INTERNET NÃO PERDOA

Enquanto o ministro Jorge Messias, Advocacia-Geral da União (AGU), ‘tá que’ rascunha a peça “censural”, também chamada de regulação das redes sociais, o Canal do Governo @canalgov publica um trecho do discurso do presidente Lula: “Ano da colheita - Tivemos 2 anos difíceis que tivemos que concertar (sic) muitas coisas”. O internauta arremata: “Alguém sabe a diferença: conserto com “S” e concerto com “C”?” E completa: “quer dizer que o Planalto paga alguém para escrever e a pessoa não sabe português?” Silêncio sepulcral!

A LIRA DE MONTARROYOS

Uma viagem de trem ao som do apito da Maria Fumaça e da doce voz do pernambucano Ayrton Montarroyos. Uma xícara de café antes de suas apresentações e uma revelação desse maravilhoso intérprete: “morar perto da ‘linha do trem’ é uma das facetas mais importantes da vida”. Confira a entrevista completa no podcast Café & Conversa na Rádio Jornal, hoje (18), às 10h40 e no Instagram @cafeconversa

FAMOSO QUEM?

Já sob a possível administração de João Campos, prefeito do Recife (PE), no comando do PSB, a legenda almeja lançar uma “chapa imbatível” na disputa pelo Governo do Distrito Federal. Ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça o jornalista Ricardo Cappelli tem se apresentado como “puxador de votos”. Terá de ser apresentado a dirigentes do partido e aos eleitores de Brasília.

ONU DO B

O Brics, comandado pelo Brasil, anunciou a adesão, a partir desta sexta-feira (17), de oito países que integrarão o bloco na categoria de parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Não é nada, não é nada, mas já já vão chamar o conglomerado ideológico de ONU alternativa. A sigla originalmente reúne as iniciais dos países fundadores: Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa (África do Sul) .

PENSE NISSO!

O Palácio do Planalto mandou monitorar a reação de estudantes, educadores e pais de família sobre a repercussão da lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula que veta telefone celular, tablets e outros apetrechos eletrônicos dentro da sala de aula.

Enquanto isso na N1 [larga avenida que passa na porta do palácio] onde há um sinal de trânsito, um senhor com idade para ter ao menos três netos no ensino médio, para o veículo, dá uma golada em um líquido não identificado e joga o recipiente no meio da rua que logo é “atropelado” por um ônibus, depois outros veículos. Não sobrou nem o rótulo da água mineral.

É claro que é preciso disciplinar o uso “consciente” [as aspas são minhas] desses apetrechos, mas a raiz da má educação daquele senhorzinho que jogou a garrafa de plástico pela janela do carro já não tem mais cura. O jeito é investir na educação de “seus netos”.

E pensar que a foto publicada em um portal muito lido de Brasília teve a placa do veículo borrada! Isso é que chamo de medo de levar um processo, viu? Enquanto o vovô, mesmo que viesse a ser identificado, não levaria nem um puxão de orelhas.

Pense nisso!