Distensionados, deputados e senadores elegem a direção do Congresso Nacional

Preocupação do governo Lula agora é com a formação do Colégio de Líderes onde as pautas são definidas e as relatorias escolhidas. Mãos à obra

NOVATOS NO PODER

Tido como certo o resultado das eleições deste sábado (1º), o deputado Hugo Motta (Republicanos-PR), assume o cargo como presidente mais jovem. 35 anos. O paraibano é alguns meses mais jovem que Pedro Aleixo (1901-1975), que presidiu a Casa em 1937, filiado à Arena-MG e Carlos Peixoto Filho (1872-1917), em 1907, pelo PNI-MG tinham sido até então os mais jovens presidente da Câmara.

CAIU PARA CIMA

O deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) que no passado recente já esteve cotado para concorrer à presidência da Câmara, não conseguiu. Tentou manter-se na liderança também deu errado. Agora, conseguiu um cargo na Mesa Diretora. Deve ser o segundo-vice-presidente.

NOVO LÍDER

O maranhense Pedro Lucas foi o escolhido - a dedo - pela direção do União Brasil para representar a legenda no Colégio de Líderes. Ex-vereador em São Luís (MA), pelo PTB. Foi líder do partido no primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

PARA QUE LIVROS?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou que tem priorizado ler mensagens nos “vários grupos de zap” do que parar para ler um livro: “Livro eu não leio mais, não dá, não tenho tempo. Sou sincero. Eu tenho rede de Zap e informações”, disse em entrevista à rádio Bandeirantes.

O QUE DISSE BORGES

O argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) disse, certa vez sobre a importância dos livros: “Há aqueles que não podem imaginar o mundo sem pássaros, há aqueles que não podem imaginar o mundo sem água; ao que me refere, sou incapaz de imaginar um mundo sem livros”.

CHAME O PROCON

Fazendo uma análise entre o dito e o real, comparo as palavras do presidente Lula da Silva (PT), quando disse que “ninguém vai ficar sem ter um lugar para dormir,” durante a COP30, em Belém (PA). O “boom” no aluguel de residências para o período de 10 a 25 de novembro já está chamando a atenção da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). O órgão pediu ao Ministério Público “apuração rigorosa de práticas abusivas de preços”. Fala-se em mais de 5 mil por cento de reajuste.

David Alcolumbre (União Brasil-AP) assume o comando do Congresso prometendo destravar pautas - Ana Volpe/SF

PENSE NISSO!

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) será eleito - todos os fatores apontam nesse sentido - para um terceiro mandato como presidente do Senado Federal.

Mas um episódio marcou a disputa em 2019. Primeiro, a sessão durou 24 horas e teve até uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF).

Voto secreto ou aberto? O STF acatou uma interpelação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e decidiu que a votação seria secreta. Como deve ser a deste sábado (1º).

Aberta a votação cada um dos 81 senadores recebeu um envelope e uma cédula. Renan Calheiros desistiu de concorrer. Quando as urnas foram abertas havia 82 votos. Alcolumbre venceu a disputa com 42 votos. Um a mais do que o necessário.

A tramoia de um voto a mais com relação ao total de eleitores nunca foi apurada.

Pense nisso!