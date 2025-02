No Planalto, a ordem é não responder a Donald Trump com açodamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

QUEM VAI PAGAR?

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, subiu o tom quando foi questionado sobre as possibilidades financeiras dos municípios de cumprirem com a lei federal que estabelece o piso dos professores que passou a ser de R$ 4.867,77. “Valorizar [o magistério] é fundamental, mas de onde as prefeituras vão tirar esse dinheiro?, questionou.

PROFESSORES MAL TRATADOS

O presidente Lula da Silva (PT) também se referiu ao piso dos educadores lembrando que “no passado” os professores eram “motivo de verso e de poesia”, mas que hoje são tratados com “desprezo”. A valorização, torna-se importante, segundo o presidente “porque eles cuidam o dia inteiro dos nossos filhos”, justificou.

‘PAU QUE BATE EM CHICO…’

…No Planalto, a palavra de ordem é “prudência”. Nada de açodamento nem do presidente Lula da Silva (PT) nem de seus ministros. A decisão do republicano Donald Trump de taxar o aço e o alumínio que o Brasil exporta para os Estados Unidos tem que ser vista, também, como uma oportunidade de negócio. “Cutucar Trump com retaliações seria o pior dos mundos”, disse à Coluna Política em Brasília, um dos integrantes da equipe de negociação.

'… BATE EM FRANCISCO'

Na análise que fez para seus associados, a Associação Brasileira do Alumínio (Abal) manifestou preocupação “até para interpretar o ato”. Segundo a entidade, hoje já está em vigor uma sobretaxa de 10%, e, portanto, “ainda não está claro se essa nova tarifa substituirá a sobretaxa existente de 10% da Seção 232 ou se será adicionada a ela, resultando em uma tarifa total de 35%”, diz em nota.

GUERRA MINEIRA

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, senador licenciado (PSD-MG), usou as redes sociais para criticar o governador Romeu Zema (Novo), a quem chamou de “entreguista” e de ter uma gestão “subserviente.” O ministro disse que a sobretaxa é uma notícia “trágica e séria, ainda mais diante da inércia do governador em diversificar a economia do nosso estado, abandonando o agronegócio, a geração de energia”. Procurado, o governo de Minas Gerais não respondeu às provocações do ministro Alexandre Silveira.

Lei da Execução Penal: quatro décadas e um debate necessário - ARQUIVO AGÊNCIA BRASIL

PENA JUSTA

Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) deverão empregar presos e egressos do sistema carcerário. O programa deve ser lançado nesta quarta-feira (12) numa parceria do governo federal com o Conselho Nacional de Justiça.

PENSE NISSO!

A quem interessa o programa “Pé-de-Meia? “Ao país. Por isso, mesmo, encontraremos uma saída”, para que volte a distribuir recursos a estudantes carentes”, como defendeu o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU).

Foi dele a decisão de suspender o repasse de uma parcela dos recursos do programa, “até que sejam regularizadas as formas de contabilidade” do programa. R$ 6 bilhões estão bloqueados.

A alegação do TCU foi de que teria havido “manobra fiscal”, também chamada de “orçamento paralelo”, sem a “necessária transparência”.

As pedaladas do governo serão investigadas, mas parlamentares governistas e de oposição pedem entendimento para que não cause prejuízo aos estudantes.

O importante é que o programa não seja descontinuado, mas inadmissível que o governo tenha perdido a vocação para fazer a contabilidade correta.

Pense nisso!