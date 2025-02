MDB com um pé na cambaleante articulação do governo Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presidente Lula usa cadeia de rádio e televisão para enaltecer programas sociais do seu governo. 2026, no Palácio do Planalto, "é pra ontem"

É TUDO OU NADA

Depois de ter constatado que o ministério do governo que não tem a menor ideia daquilo “que está fazendo”. E aí, “se o ministério não sabe, o povo muito menos”, o presidente Lula da Silva (PT) vai bater à porta do MDB e convidar o deputado Isnaldo Bulhões (AL) para assumir a Articulação do Governo com o Congresso Nacional.

OS ‘GLEISISTAS’ AGRADECEM

A ala mais incendiária do PT, com postos no ministério de Lula, aposta que Bulhões “logo, logo vai estar tomando pé da articulação”, confidenciou uma fonte palaciana. O atual líder do MDB e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR) “têm uma relação de confiança”. Ah, bom!

Lula pode lançar mão de Flávio Dino para uma disputa presidencial - Walter Campanato/EBC

JUS SPERNIANDI

No Supremo Tribunal Federal (STF), pouca gente acredita que vá surtir algum efeito, o pedido do advogado Celso Vilardi, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que a corte declare sob suspeição os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin para julgarem o processo que trata da tentativa de golpe de Estado.

TUDO PORQUE

A defesa argumenta que os dois ministros - Dino e Zanin - devem ser declarados suspeitos por já terem atuado em ação contra o ex-presidente Bolsonaro

NEM PENSAR

Ele [Celso Vilardi] tem não somente o direito, como o dever de exercer ampla defesa”. A resposta do ministro Flávio Dino já aponta que o STF vai ignorar o pedido da defesa de Bolsonaro, pelo fato de os dois ministros terem sido nomeados pelo presidente Lula, principal interessado na condenação do ex-presidente.

2026 É PRA ONTEM

Quem pode, pode. Como presidente da República, Lula pode - não só pode, como fez - convocar cadeia de rádio e TV para enaltecer programas sociais do seu governo. E o horário eleitoral ainda nem está em vigor.

PENSE NISSO!

Acompanhei um dia de aula de estudantes do ensino médio que estão “babando” de saudades do smartphone dentro da sala de aula.

Como instrumento punitivo, a lei não poderia ser melhor, mas do ponto de vista da pedagogia - apesar de alguns renomados educadores terem saído em defesa da nova regra - é preciso mais ponderação.

Quando papai e mamãe - não necessariamente nesta ordem - apoiam a proibição do celular na sala de aula, eles estão terceirizando uma função própria e assinando atestado de fracasso.

Na educação, o smartphone dentro da sala de aula, é dos males o menor. O que está errado é a sociedade vitimista - em absolutamente todos os sentidos - que forma estudantes quase todos eles, cheios de muitos direitos e com pouca dose de respeito pelo educador.

O país precisa de uma educação midiática, com todos dominando tecnologia e seus saberes. Logo, liberem os apetrechos tecnológicos e reconheçamos. Proibi-los é assinar atestado de fracasso educacional.

Pense nisso!