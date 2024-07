Dicas para limpar air fryer de forma fácil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra o passo a passo para higienizar corretamente e garantir a durabilidade do seu equipamento para manter seus preparos práticos e saborosos

A air fryer se tornou um eletrodoméstico indispensável em muitas cozinhas, graças à sua capacidade de cozinhar alimentos de forma mais saudável, sem a necessidade de óleo em excesso.

No entanto, como qualquer utensílio de cozinha, ela requer uma limpeza cotidiana para manter seu funcionamento eficiente e prolongar sua vida útil.

Pode parecer difícil e trabalhoso limpar uma air fryer, mas com as técnicas certas o processo é muito mais simples. Continue lendo para saber!

É importante limpar a air fryer depois do uso?

Você pode se perguntar se é realmente necessário limpar a air fryer após cada uso. A resposta depende do tipo de alimento que você preparou.

Se você fez algo que não libera muita gordura, como pão de queijo, pode ser seguro guardá-la sem uma limpeza imediata.

No entanto, para alimentos mais gordurosos, é fundamental limpar a air fryer após cada uso. Isso evita que a gordura seque e se acumule, formando uma crosta difícil de remover.

A prática de limpeza regular não só ajuda a manter a higiene, mas também a durabilidade do aparelho.

Como limpar air fryer



Para limpar sua air fryer, você não precisa de muitos produtos. Basta ter à mão:

algumas gotas de detergente



um pano multiuso



uma esponja



água



O detergente é bom para desengordurar qualquer superfície da cozinha, enquanto o pano multiuso é ideal para limpar sujeiras leves e dar um acabamento na limpeza.

A esponja é útil para remover resíduos mais rígidos, e a água é necessária para umedecer os materiais e lavar a cesta da air fryer.

Passo a passo para limpar air fryer

Antes do primeiro uso



Ao adquirir sua air fryer, leia o manual do fabricante para instruções específicas. Retire todos os plásticos e adesivos, usando detergente neutro para remover resíduos de cola.

Para proteger o revestimento antiaderente, passe azeite ou óleo na cesta e na cuba antes do uso inicial.

Limpeza da parte externa



Use um pano multiuso levemente umedecido com detergente para limpar a parte externa da air fryer. Evite usar água diretamente na parte externa do aparelho.

Limpeza da parte interna

Limpeza leve : Remova resíduos superficiais com um guardanapo. Use detergente na esponja úmida para limpar a cesta com o lado macio da esponja. Enxágue e seque bem.



: Remova resíduos superficiais com um guardanapo. Use detergente na esponja úmida para limpar a cesta com o lado macio da esponja. Enxágue e seque bem. Limpeza pesada: Se a gordura estiver encrustada, lave a cesta e a cuba com água morna e detergente. Deixe de molho por cinco minutos, esfregue com a esponja, enxágue e seque completamente. As partes removíveis também podem ser lavadas na lava-louças.

Gostou das dicas? Não deixe de compartilhar com quem também pode se interessar!

Fonte: Ypê