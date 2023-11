Dieta da banana: nutricionista explica como fazer, benefícios além da perda de peso e em quais refeições consumir a fruta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A dieta da banana voltou a estar em alta, diante da busca dos internautas por uma forma de emagrecimento rápido. A tendência, criada pela farmacêutica Sumiko Watanabe, tem como base comer a fruta todos os dias ao invés do café da manhã, fez sucesso pela primeira vez em 2008 no Japão.

Os dados das buscas do Google indicam que as pesquisas sobre o assunto na internet aumentaram 2.000% nos últimos três meses.

Diante disso, a nutricionista Cláudia Freire, em entrevista exclusiva ao Portal NE10, esclareceu os riscos e a real eficácia da dieta da banana.

Dieta da banana funciona? Quais os benefícios para a saúde?

A dieta da banana consiste em conter baixa calorias, ajudar a diminuir a retenção de líquidos no corpo, no controle da saciedade, por contar fibras, e consequentemente a perda de peso.

Segundo a nutricionista, o consumo pode ser diário, principalmente dentro de um planejamento alimentar saudável. Isso porque a banana é repleta de vitaminas e minerais que trazem ótimos benefícios à saúde.

Os benefícios da dieta da banana são:

Diminui colesterol e glicose;



melhora o intestino;

baixas calorias;



aumenta imunidade corporal.

Quais as orientações para consumir a dieta da banana?

Cláudia aleta que as pessoas pode consumir a banana junto com as seguintes refeições citadas:

Café da manhã;

lanche da manhã;

lanche da tarde.

De acordo com a nutricionista, não é recomendado no almoço, por ser rica em potássio e interferir na absorção do ferro, e nem à noite, que pede alimentos mais proteicos - banana é carboidrato.



Além disso, é importante não exagerar devido à frutose - açúcar de fruta. Com isso, a médica informa que consumir de 3 a 4 bananas por dia já é o suficiente.



Como é feita a dieta da banana?

Se utilizada sozinha, a banana não possui o emagrecimento comprovado, e não existe tempo determinado. Para ocorrer o desequilíbrio energético, tem que praticar atividades físicas.

A dieta da banana inicia-se com um café da manhã consumindo a banana natural ou assada numa frigideira com óleo de coco ou assada em outros equipamentos sem adicionar gordura.

Por ser um alimento de baixa caloria, deve-se comer uma porção de proteína como queijo ou frango.

O lanche da manhã deve ser uma banana associado ao chá da banana com ervas

Quem pode e quem não pode fazer a dieta da banana?

Mesmo sendo um ótimo alimento, nem todo mundo pode consumir. Quem não apresentar nenhuma das situações abaixo pode realizar a dieta da banana.

Portadores de diabetes não podem comer a fruta de forma exagerada



Pessoas com sensibilidade à ter prisão de ventre e também quem têm problemas renais.

Lembrando que, caso decida fazer uma dieta para perda de peso, consulte um profissional especializado na área para avaliar suas necessidades e elaborar um plano alimentar individual.

Esta matéria foi escrita após consulta à nutricionista clínica e esportiva, especializada em emagrecimento e em cirurgia bariátrica, Claudia Freire (CRN 7971).