Quantas vezes medir a glicose por dia? Veja como controlar glicemia

Se você é diabético, a medição regular da glicemia em casa, conhecida como automonitoramento, é essencial para avaliar a necessidade de ajustes na medicação ou no estilo de vida.

Porém, as orientações sobre quando e com que frequência realizar essas medições não seguem uma regra única, pois variam de acordo com o controle do diabetes e as condições específicas de cada paciente. A equipe médica, composta por médicos, enfermeiros e auxiliares, personaliza o esquema de medições conforme as necessidades individuais.

Valores de referência indicativos fornecidos pela dra. Sharon Nina Admoni, médica endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês e do Grupo de Diabetes do Hospital das Clínicas da FMUSP, oferecem uma visão geral, lembrando que cada tratamento é adaptado ao paciente.

Quantas vezes medir a glicose por dia?

Horários de referência para medição



- Em jejum: Logo ao acordar;

- Antes da refeição: Imediatamente antes de comer (medida pré-prandial);

- 1 hora após a refeição: 1 hora após a primeira "garfada" (medida pós-prandial);

- 2 horas após a refeição: 2 horas após a primeira "garfada" (outra medida pós-prandial);

- Antes de dormir: Logo antes de deitar;

- Madrugada: Por volta das 3 horas da manhã.

Diabetes Tipo 1



- Frequência: Mínimo de 3 a 4 vezes por dia, podendo variar conforme fatores como exercícios, dieta, risco de hipoglicemia e idade.

- Momentos para medir: Antes e depois de refeições, antes de dormir e, em alguns casos, durante a madrugada.

Diabetes Tipo 2 descontrolado



- Frequência: Pelo menos 3 vezes por dia, ao menos uma vez por semana, conforme indicado pela equipe médica.

- Momentos para medir: Geralmente em jejum, com outros horários determinados pela equipe médica.

Diabetes Tipo 2 com uso de insulina



- Frequência: Geralmente 2 a 4 medições por dia, variando conforme a dose e frequência de insulina.

- Momentos para medir: Em jejum e, eventualmente, 2 horas após as refeições.

Diabetes Tipo 2 sem uso de insulina (estabilizado)



- Necessidade de automonitoramento não é consensual; geralmente desaconselhado para evitar problemas psicológicos. Medir em situações específicas.

Diabetes gestacional ou gestantes diabéticas



- Frequência: De 4 a 6 vezes por dia.

- Momentos para medir: Em jejum e 1 ou 2 horas após as principais refeições.

Idosos com diabetes



- Acompanhamento personalizado, dependendo de diversas condições avaliadas pela equipe médica.

Cuidados antes da medição



- Lave as mãos com água e sabão; não é necessário álcool.

- Aguarde as mãos secarem para evitar diluição da amostra.

- Evite contato com substâncias que possam interferir no resultado.

Registro dos valores



- Anote em um caderno o valor obtido, a hora e as condições da medição (jejum, pré ou pós-prandial).

- Registre sintomas de hipoglicemia, ocorrência de hipoglicemia assintomática e situações atípicas.

Observação importante



- Glicemia capilar não é indicada para diagnóstico, apenas para acompanhamento de diabéticos diagnosticados. Valores entre 100 mg/dL e 125 mg/dL em jejum para não diabéticos podem indicar pré-diabetes, exigindo mais exames.

