Glicemia alta em crianças: veja cuidados com glicose demais no sangue

Confira os cuidados necessários com a glicose das crianças

Apesar do aumento do número de crianças diagnosticadas com diabetes tipo 2, o tipo 1 ainda é mais prevalente entre aqueles com menos de 18 anos. O diabetes tipo 1 é uma condição autoimune que afeta o sistema imunológico, levando-o a atacar células saudáveis em vez de agentes infecciosos externos.

No diabetes tipo 1, as células cruciais do pâncreas são destruídas pelo sistema imunológico ou o próprio pâncreas não produz insulina em quantidade suficiente, um hormônio vital para a vida.

A insulina age como uma chave, permitindo que as células recebam a glicose como fonte de energia. Sem insulina, a glicose acumula-se na corrente sanguínea, levando a um estado de fome, mesmo que haja excesso de açúcar no sangue.

Anteriormente conhecido como diabetes juvenil ou insulino-dependente, as crianças com diabetes tipo 1 enfrentam a necessidade de injeções de insulina ou o uso de bombas automáticas ao longo de suas vidas.

Causas do diabetes Tipo 1

A origem exata do diabetes tipo 1 permanece desconhecida. A predisposição genética pode desempenhar um papel, sendo mais comum em crianças cujos pais são diabéticos.

Quando o diabetes se manifesta?

O diabetes tipo 1 geralmente se desenvolve antes dos 30 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade, inclusive na infância. Ao contrário do diabetes tipo 2, que se torna epidêmico entre crianças e adolescentes, o tipo 1 resulta da ineficácia da insulina, uma vez que o corpo não a produz.

Sintomas comuns

Os sintomas essenciais incluem aumento da frequência urinária, cama úmida, sede constante, irritabilidade, aumento do apetite, perda inexplicável de peso, infecções frequentes, fadiga, cicatrização lenta de feridas e pele seca e com coceira.

Diagnóstico do Diabetes Tipo 1

A Mayo Clinic recomenda testes de glicemia aleatórios, hemoglobina A1C e testes de açúcar no sangue em jejum para diagnosticar o diabetes tipo 1. Níveis elevados indicam a presença da doença.

Tratamento

Atualmente, não há cura para o diabetes tipo 1. O tratamento requer cuidados intensivos, incluindo dieta planejada, exercícios regulares, testes frequentes de açúcar no sangue e administração de insulina.

O não gerenciamento adequado pode resultar em complicações graves a longo prazo, como danos aos olhos, nervos, rins e vasos sanguíneos.

Cuidados e educação

O tratamento personalizado para crianças com diabetes tipo 1 envolve parceria com profissionais de saúde. A administração de insulina pode ocorrer por injeções múltiplas ou através de uma bomba externa. O envolvimento dos pais é crucial, especialmente para crianças pequenas que não conseguem expressar seus sintomas verbalmente. À medida que crescem, os jovens podem aprender a gerenciar sua condição com supervisão adequada.

Apesar de não haver cura, o diabetes tipo 1 é controlável com tratamento adequado. A colaboração estreita com profissionais de saúde e a educação contínua são essenciais para garantir uma vida saudável e ativa para as crianças afetadas.

Fonte: Suprevida