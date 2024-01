Exercícios aeróbicos na academia: 5 opções para perder peso e melhorar o condicionamento físico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Descubra como os exercícios aeróbicos na academia podem te ajudar no processo de emagrecimento.

Seja para alcançar objetivos de perda de peso, melhorar a saúde cardiorrespiratória ou fortalecer a musculatura, os exercícios aeróbicos na academia desempenham um papel crucial.

Popularmente conhecidos como treinos cardio, essas práticas vão além do simples emagrecimento, sendo essenciais para quem busca a hipertrofia muscular e a definição corporal.

Nesta matéria, vamos explorar o que é o cardio na academia, como incorporá-lo aos seus treinos de acordo com seus objetivos e quais exercícios são ideais para potencializar resultados.

O que é cardio na academia?



Para compreender plenamente os benefícios dos exercícios aeróbicos, é essencial entender o que significa o termo "cardio na academia".

Mais do que uma simples prática de emagrecimento, o cardio refere-se ao treino cardiorrespiratório ou cardiovascular, conhecido como treino aeróbico.

Este tipo de exercício tem como objetivo principal aumentar a frequência cardíaca, fortalecendo não apenas o coração, mas também os pulmões devido ao aumento da demanda por oxigênio.

É por meio desse treino que a capacidade cardiorrespiratória e a resistência são aprimoradas, contribuindo para um condicionamento físico eficaz.

Como fazer cardio na academia?



O treino cardio na academia não é exclusivo para quem busca emagrecer, sendo igualmente benéfico para aqueles que desejam ganhar massa magra.

A realização de intervalos entre os exercícios é recomendada para controlar a respiração, uma vez que esses exercícios demandam mais oxigênio em comparação com os treinos de musculação.

O resultado obtido dependerá do momento em que o cardio é praticado em relação à musculação. Para aqueles que buscam tonificar os músculos e ganhar força, realizar o cardio após o treino é a opção ideal.

No entanto, ainda é essencial dedicar alguns minutos ao cardio no início para aquecer o corpo e preparar os músculos para o esforço subsequente.

Exercícios cardio na academia para perder peso:



Quando o objetivo é a perda de peso, a prática de pelo menos 45 minutos de cardio na academia é recomendada para queimar gordura armazenada.

No entanto, a eficácia não se baseia apenas no tempo de exercício, mas principalmente na intensidade. O aumento da frequência cardíaca é o catalisador que acelera o metabolismo.

Um estudo recente da Brown University, nos Estados Unidos, sugere que realizar o cardio pela manhã é mais eficaz para a perda de peso.

No entanto, isso não exclui a possibilidade de atingir resultados positivos em outros horários, contanto que as atividades físicas sejam realizadas regularmente, com um treino adequado e uma dieta balanceada.

Exercícios de cardio na academia:



Antes de mergulhar de cabeça nos exercícios aeróbicos, uma avaliação com um personal trainer é crucial. Esse profissional recolherá informações vitais sobre seu histórico de saúde, consumo calórico e características corporais, essenciais para a elaboração de um plano de exercícios personalizado.

Abaixo estão alguns exemplos de exercícios cardio na academia:

Natação:

Indicada para todas as idades, a natação é um exercício de baixo impacto, ideal para aqueles com restrições articulares

Beneficia pessoas com osteoporose e gestantes, proporcionando segurança e vantagens para a saúde.

Pular Corda:

Exercício de alta intensidade, promovendo a queima de calorias significativa em curtos períodos.

Requer atenção ao impacto nas articulações, sendo a orientação de um profissional fundamental.





Caminhada:

Versátil e acessível, pode ser praticada dentro ou fora da academia.

Ideal para iniciantes, permitindo ajustar a velocidade conforme a resistência pessoal.



Correr:

Promove benefícios físicos e mentais, sendo recomendável começar com trotes curtos ou intercalar caminhada e corrida.

Variações no terreno podem aumentar a dificuldade gradualmente.



Spinning:

Ciclismo indoor proporciona uma atividade dinâmica e emocionante, liderada por um professor na academia.

Excelente para quem prefere o ambiente controlado e motivador da sala de aula.

Conteúdo relacionado: Saiba os melhores exercícios para as taxas de colesterol, glicose e triglicerídeos

Com informações do blog Cia Athletica.