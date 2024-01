3 exames para detectar diabetes: veja testes de glicose alta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A glicemia é a concentração de glicose (açúcar) no sangue, sendo uma ferramenta essencial para controlar o metabolismo da glicose e monitorar condições de saúde, como o diabetes. Existem três parâmetros que possibilitam estabelecer o diagnóstico da diabetes quando esse nível de glicose no sangue está descompensado.

1. Glicemia em jejum;

2. Prova de tolerância à glicose oral;

3. Hemoglobina glicosada.

A diabetes não se limita a uma única doença. Portanto, classificamos a diabetes em:

- Tipo 1: Quando há dependência da administração de insulina;



- Tipo 2: Quando essa dependência não é necessária, embora algumas pessoas com diabetes tipo 2 possam fazer uso de insulina para melhor controle. A diabetes gestacional se desenvolve durante a gravidez.

Existem casos de diabetes originados por outras doenças ou medicamentos, configurando a chamada diabetes secundária. Raros são os casos de diabetes genética.

A diabetes é uma condição crônica, frequentemente silenciosa. Não há duas pessoas com diabetes iguais, pois a condição depende de fatores individuais e comportamentais, como alimentação, atividade física e horários. As complicações que podem surgir em vários órgãos do corpo são uma grande preocupação, podendo afetar a expectativa e a qualidade de vida.

A gestão da diabetes e de suas complicações requer:

- Um acompanhamento clínico personalizado;

- Uma abordagem multidisciplinar.

Quais exames podem ser realizados para diagnosticar a diabetes?



O diagnóstico da diabetes é realizado por meio de análises sanguíneas. Como mencionado anteriormente, existem três parâmetros laboratoriais que permitem o diagnóstico.

1. Glicemia em Jejum:



- O exame mais simples.

- O diagnóstico de diabetes é feito na presença de dois valores de glicemia em jejum superiores a 126 mg/dL ou apenas um valor muito elevado.

- Se o valor for inferior a 126 mg/dL, mas igual ou superior a 100 mg/dL, o diagnóstico é de pré-diabetes.

- Estes valores são válidos na ausência de qualquer doença aguda simultânea.

2. Prova de tolerância à glicose oral:



- O exame mais preciso na detecção de casos de diabetes.

- Após a medição da glicemia em jejum, é ingerida uma bebida contendo 75 gramas de glicose.

- Se, duas horas depois, a glicemia for superior a 200 mg/dL, o diagnóstico é de diabetes.

- Se o valor estiver entre 140 mg/dL e 200 mg/dL, trata-se de pré-diabetes.

3. Hemoglobina Glicosada:



- Mede a média da glicemia nos últimos 2 a 3 meses.

- Algumas sociedades científicas contestam este critério devido a várias fragilidades.

- Aquelas que o aceitam consideram que, para um valor igual ou superior a 6,5%, o diagnóstico é de diabetes.

Fonte: Hospital da Luz