Saiba o que é déficit calórico e como fazer cálculo para perder barriga

Para muitas pessoas, a busca pelo emagrecimento vai além da estética, refletindo diretamente na autoestima e qualidade de vida.

Dentre as diversas abordagens para alcançar essa meta, o controle das calorias ingeridas e gastas destaca-se como uma estratégia crucial.

Nesta matéria você confere:

O que é défict calórico;

O que é uma caloria;

Como calcular o déficit calórico para sua dieta?;

Conceito de balanço energético;

Como aplicar o déficit calórico da maneira certa?





O que é uma caloria?

A primeira peça do quebra-cabeça para compreender o déficit calórico é entender o conceito de calorias. Essas unidades representam a medida de energia fornecida pelos alimentos, sendo utilizadas pelo corpo para suas funções vitais.

As células do corpo convertem carboidratos, proteínas e gorduras ingeridos em energia diária. Contudo, quando essa energia não é totalmente consumida, é armazenada como gordura.

Conceito de balanço energético

O balanço energético, que reflete a relação entre as calorias consumidas e gastas, desempenha um papel crucial no controle de peso. Pode ser neutro, positivo ou negativo: neutro mantém o peso, positivo leva ao ganho de peso, e negativo resulta em perda de peso.

O déficit calórico, ocorre quando ingerimos menos calorias do que o corpo gasta, promovendo a queima de gordura armazenada.

O que é déficit calórico?

O déficit calórico ocorre quando o balanço energético é negativo, indicando que o corpo consome mais energia do que ingere.

Isso leva à utilização dos estoques energéticos, resultando na queima de gordura armazenada. Essa estratégia torna-se uma alternativa valiosa para aqueles que buscam a perda de peso de maneira eficaz.

Como calcular o déficit calórico para sua dieta?

salada; balança - prostooleh/Freepik

Calcular o déficit calórico envolve considerar o gasto energético basal, que representa as calorias necessárias para as funções básicas do corpo.

A fórmula, baseada em idade e sexo, permite uma abordagem personalizada. Entretanto, é crucial destacar a importância da orientação de um profissional de nutrição para garantir uma dieta equilibrada e segura.

Como aplicar o déficit calórico da maneira certa?





Para implementar com sucesso o déficit calórico, é fundamental equilibrar alguns aspectos:

1. Monitoramento das calorias:

Acompanhe as calorias consumidas, evitando excessos que possam prejudicar o desempenho e a saúde.



2. Maior prática de atividades físicas:

Intensifique suas atividades físicas para aumentar o gasto calórico diário.



3. Associação entre exercícios e calorias:

Una a prática de exercícios à ingestão adequada de calorias para otimizar a perda de peso.

Uma dieta de déficit calórico deve ser rica em macronutrientes, como proteínas, carboidratos e gorduras, proporcionando energia essencial para o corpo.

O equilíbrio é essencial, e a prática regular de atividades físicas, especialmente aeróbicas, complementa efetivamente essa abordagem.

Lembre-se sempre de buscar orientação profissional para garantir uma dieta segura e alcançar seu objetivo de perda de peso.

Com informações do site Núcleo Alma.