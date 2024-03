5 exercícios para reduzir dor no nervo ciático e melhorar inflamações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Exercícios podem ajudar a melhorar inflamação no nervo ciático

O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, responsável pelo controle das articulações do quadril, joelhos e tornozelos, assim como dos músculos das pernas e pés.

Devido a compressão e inflamação, algumas pessoas sentem dor no nervo ciático.

A dor no nervo ciático se dá geralmente por uma inflamação, causada principalmente por uma compressão ou dano ao nervo intensificada por estresse, má postura e envelhecimento natural do organismo.

Dor no nervo ciático causas

hérnia, artrose e outras doenças degenerativas;

gravidez;

sedentarismo;



má postura;

traumas por acidentes;

movimentos repetitivos;

sobrecarga de peso na coluna;

tumores e infecções.

Nervo ciático inflamado sintomas

Os principais sintomas do nervo ciático inflamado são dores, queimação ou formigamento na região lombar, glúteo, panturrilha ou pernas.

queimação local;

dor no quadril;

dormência ou formigamento na perna;

fraqueza na parte debaixo do corpo;

dor ao tossir ou espirrar;

desconforto em manter uma mesma posição;

dificuldade de deixar coluna ereta.

Assista: Dicas caseiras para dor no nervo ciático





TRATAMENTO PARA NERVO CIÁTICO

A melhor forma de aliviar a dor no nervo ciático é com medicação receitada por médico, massagem, fisioterapia ou mesmo compressas mornas.

A alimentação também pode ter um efeito na redução da dor, com alimentos anti-inflamatórios como linhaça, cebola, gergelim e alho.

Outra forma de tratamento muito válida são exercícios que aliviam a dor e a compressão no nervo.

5 EXERCÍCIOS PARA O NERVO CIÁTICO

Os exercícios abaixo funcionam como fortalecimento da região onde fica o nervo ciático. Não é recomendado realizar esses exercícios se você estiver em uma crise de dor.

Consulte um profissional da saúde especializado para ter o melhor tratamento para dor no nervo ciático.

Elevação do quadril

Também chamado de "ponte", esse exercício consiste em elevar o quadril do chão com os braços ao lado do corpo e os calcanhares firmes.

Alongamento em uma cadeira

Sentado de uma cadeira com postura ereta, coloque o tornozelo sobre o joelho da outra perna e puxe ele para próximo ao peito.

Prancha isométrica

Fique de quatro no chão com a ponta dos pés e os braços apoiados. Contraia o abdômen e os glúteos e fique com o corpo alinhado por quanto tempo conseguir.

Alongamento de costas

Deitado de costas, dobre as pernas, mantendo os calcanhares no chão. Coloque o tornozelo sobre o joelho oposto e puxe a perna para perto do seu peito.

Postura "gato-vaca"

Essa é uma postura do yoga que fortalece a coluna. Fique em quatro apoios e arqueie a coluna para baixo, com a cabeça para cima. A seguir, arqueie a coluna para cima, com a cabeça para baixo. Fique alternando entre essas duas posturas.

Veja também: chás e sucos para reduzir o colesterol alto

Esta matéria não substitui um diagnóstico médico, nem o tratamento adequado a ser prescrito por um profissional de saúde. Se suspeita de nervo ciático inflamado ou tem dor no nervo ciático, procure um médico para investigação e início de tratamento.