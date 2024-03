O que diminui a glicose rápido? Saiba alimentos indicados para alta glicemia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Legumes tem um importante papel no controle glicêmico. Veja 5 deles que são indicados na dieta

Níveis elevados de açúcar no sangue representam um perigo para a saúde, tanto para diabéticos quanto para não diabéticos. No entanto, mudanças simples na alimentação podem fazer a diferença. Determinados legumes e vegetais têm a capacidade de ajudar a regular a glicose, de acordo com estudos científicos.

Vegetais ricos em fibras e outros componentes específicos são excelentes para manter o açúcar no sangue sob controle. Veja alguns deles abaixo.

O que diminui a glicose rápido?

Abobrinha:



Com fibras solúveis que retardam a absorção de alimentos, a abobrinha evita picos de glicose no sangue. Por ter baixo índice glicêmico, é uma ótima opção para substituir carboidratos no prato.

Brócolis:



Rico em fibras, o brócolis é fundamental para controlar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, contém sulforafano, um composto que controla a resistência à insulina e os níveis de glicose. Pesquisas mostram que o sulforafano reduziu os níveis de glicose em mais de 10% em pacientes diabéticos.

Cenoura:



Rica em betacaroteno, a cenoura possui antioxidantes que ajudam a regular o açúcar no sangue. Estudos indicam que esse antioxidante pode melhorar a função das células beta pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina, prevenindo assim a diabetes mellitus tipo 2.

Couve-flor:



Versátil e nutritiva, a couve-flor é uma excelente opção para manter os níveis de glicose sob controle. Rica em vitamina A antioxidante e vitamina K, é pobre em carboidratos e pode ser preparada de diversas maneiras para complementar suas refeições.

Berinjela:



Rica em fibras solúveis e compostos clorogênicos, a berinjela regula os níveis de açúcar no sangue. Estudos destacam seu papel na redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2.

*Com informações de Catraca Livre