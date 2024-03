Exame de glicose na gravidez: saiba quando fazer o teste e os valores normais da glicemia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Controlar os níveis de glicose (açúcar) no sangue é essencial em todas as etapas de vida, sobretudo na gravidez. Para isso, os pacientes devem realizar testes de glicemia.

O excesso da presença de açúcar - a hiperglicemia - pode caracterizar a Diabetes. Em gestantes, a glicose alta pode ajudar a detectar a Diabetes Mellitus Gestacional (DMG).

Com altas taxas de glicose, a Diabetes pode causar transtornos ao bebê, incluindo a malformação do feto. Sem tratamento, o quadro de glicose alta poder evoluir para a macrossomia fetal (peso elevado) e o polidrâmnio (aumento do líquido amniótico).

Segundo o Ministério da Saúde, indica-se a realização do exame de glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal.

De acordo com o Ministério da Saúde, a glicose alta só manifesta sinais em quadros de Diabetes. Alguns sinais de alerta são:

sede excessiva



vontade frequente de urinar



perda do controle da bexiga



visão turva

fadiga

náuseas

Por outro lado, os sintomas da descompensação da doença - que indicam a necessidade de ajuda médica - são:

desidratação

perda acentuada de peso

hiperventilação

vômitos

dor abdominal

alteração do estado mental

GLICOSE NORMAL NA GRAVIDEZ

Durante a gravidez, o corpo cria uma certa resistência à insulina - o hormônio que ajuda as células a absorver glicose -, podendo também estabeler mudanças no controle da glicemia pelo feto.

Isso porque a placenta produz hormônios hiperglicemiantes e enzimas que degradam a insulina, como a prolactina.

Com isso, o corpo reage aumentando a produção de insulina e a própria resistência ao hormônio, podendo levar para a Diabetes Gestacional.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a tabela de glicemia para gestante é estabelecida com os seguintes valores:

A glicemia de jejum deve ser inferior a 92 mg/dL

deve ser inferior a 92 mg/dL Caso os valores sejam superiores a 92 mg/dl - ainda que inferiores a 126 mg/dl -, a Diabetes pode ser diagnosticada

EXAME DE GLICOSE NA GRAVIDEZ

As gestantes com glicemias inferiores a 92 mg/dL devem ser submetidas ao Teste de Tolerância Oral à Glicose (TOTG) entre 24 e 28 semanas gestacionais. O exame também deve ser feito em jejum.

Nesta etapa, as futuras mães devem ingerir 75g de glicose e medir a glicemia em 1 e 2 horas após a ingestão.

Após 60 minutos, se o resultado for igual ou superior a 180mg/dl, a Diabetes é confirmada. Após duas horas, o diagnóstico é feito caso o exame detecte um valor igual ou superior a 153 mg/dl.

O exame do TOTG deve ser realizado entre 24 e 28 semanas de gestação. Além disso, o exame deve ser priorizado em algumas condições. A saber, quando há:

Ganho excessivo de peso durante ou após a gestação



Obesidade (central)



Sedentarismo



Uso de insulina na gestação

Histórico familiar de Diabetes em parentes de 1º grau



Casos de Diabetes Gestacional na mãe da gestante



Hipertensão arterial na gestação

Idade materna avançada (mais de 35 anos)

COMO BAIXAR GLICOSE ALTA?

A atividade física é uma ótima aliada na busca pela redução dos níveis de glicose, sobretudo em gestantes diagnosticadas com a Diabetes Mellitus Gestacional - DMG.

No entanto, os exercícios precisam ser recomendados individualmente pelo médico, para melhor atender à saúde do bebê e da mãe.

Na maioria dos casos, as gestantes devem praticar atividades de leve a moderada por 15 minutos ou meia hora, a fim de melhorar o comportamento da insulina no corpo.

Além disso, a alimentação precisa ser equilibrada, com quantidades adequadas de fibras, proteínas, gorduras boas, etc.

Fonte: Fleury.