5 receitas de café da manhã para diabéticos; veja o que baixa glicose

Veja o que fazer no café da manhã para regular a glicemia

O café da manhã é fundamental para recarregar as energias após uma noite de descanso. É imprescindível que seja uma refeição saudável e nutritiva, especialmente para diabéticos, que precisam fazer escolhas alimentares conscientes, evitando excesso de açúcar e carboidratos.

Assim, é importante evitar bolinhos, biscoitos, frutas em excesso, tapioca, carboidratos refinados e pães convencionais. Se optar por pães, escolha sempre integrais, pois contêm mais fibras, vitaminas e minerais, auxiliando no controle da glicemia e proporcionando maior saciedade, evitando picos de açúcar no sangue e a compulsão por alimentos.

Entretanto, é possível incluir alimentos como o pão francês, desde que com moderação e adaptações adequadas. Dietas muito restritivas podem ser difíceis de manter a longo prazo, e a inclusão de alimentos que proporcionam prazer, como o pão francês, pode favorecer a adesão ao plano alimentar, desde que supervisionado por um nutricionista.

Outra sugestão é consumir frutas com moderação, dando preferência para aquelas com menos carboidratos, como morangos, abacate, coco e framboesa, evitando picos de glicose no sangue.

Evite também carnes gordurosas como bacon, presuntos e queijos, optando por alternativas mais saudáveis como blanquet de peru, queijo branco, ricota ou tofu. Aqui estão algumas ideias de café da manhã para diabéticos.

5 receitas de café da manhã para diabéticos

1. Vitamina de espinafre, framboesas e iogurte grego

No liquidificador, bata espinafre, framboesas congeladas, iogurte grego, leite de amêndoas, linhaça moída e canela em pó até obter uma mistura homogênea. Sirva.

2. Pão integral com blanquet de peru e requeijão light



Monte um sanduíche com pão integral, blanquet de peru, queijo branco e requeijão light. Acompanhe com suco de frutas sem açúcar ou café com pouco adoçante.

3. Mingau de quinoa com soja

Misture quinoa em flocos e bebida vegetal de soja em uma panela e cozinhe por 10 minutos. Adicione adoçante culinário, canela, essência de baunilha e morangos picados. Sirva.

4. Shake de morango com iogurte



Bata iogurte desnatado, morangos e cubos de gelo no liquidificador. Sirva gelado.

5. Frutas com aveia e canela



Sirva maçã picada com aveia e canela por cima.

Essas opções proporcionam um café da manhã nutritivo e balanceado, ideal para diabéticos, contribuindo para o controle da glicemia e promovendo a saúde geral.

*Com informações de Mundo Boa Forma