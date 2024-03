O que fazer para baixar a glicose alta? Veja 4 sucos que diminuem glicemia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O suco verde para diabéticos ou para qualquer pessoa pode ser uma maneira prática de fortalecer a saúde do organismo. Afinal, quando bem feito, ele é capaz de oferecer diversos nutrientes importantes para a imunidade e o bem-estar geral.

A riqueza em nutrientes (como ferro, zinco, magnésio, fósforo, potássio e vitaminas A, K e do complexo B) proporciona o controle direto, ou indireto, dos níveis de insulina. “Não existe um alimento que, sozinho, vá ajudar. Por isso, é importante ressaltar que uma alimentação saudável e já adequada para quem tem diabetes, quando associada a certos ingredientes, pode trazer benefícios”, orienta a nutricionista Camila Laranja.

Benefícios do suco verde para diabéticos



Além de conter todas as substâncias já citadas acima, as folhas verdes são antioxidantes e possuem alto teor de fibras, auxiliando no emagrecimento e atuando na movimentação intestinal, o que permite a maior limpeza do organismo.

A nutricionista Diane Eloy salienta que, mais do que isso, o nutriente controla a glicemia, evitando picos de glicose no sangue após as refeições. “Esse é um fator de extrema importância para uma pessoa diabética, uma vez que manter a glicemia controlada auxilia na prevenção das complicações associadas ao diabetes, como problemas renais e doenças cardiovasculares”.

Outra substância essencial é o magnésio, que atua na melhora da secreção de insulina e no funcionamento de algumas enzimas que participam na regulação desse hormônio. “O zinco também possui influência sobre a produção da insulina, participando da sua síntese”, completa Diane.

4 receitas de suco verde para diminuir glicose alta no sangue

A seguir, confira algumas receitas nutritivas de suco de verde:

Suco verde com dente-de-leão

Ingredientes

- 1/2 xícara (chá) de pepino com casca em rodelas

- 1 xícara (chá) de talos de erva-doce

- 5 folhas de dente-de-leão

- Suco puro de 1 limão

- 1 colher (chá) de gengibre ralado

- 1 copo (250ml) de água de coco

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e, se necessário, adoce com adoçante à base de stévia ou sucralose. Beba em seguida.

Suco de clorofila



Ingredientes:



- 1/2 xícara (chá) de salsinha

- 1 xícara (chá) de folhas de espinafre picadas

- 1 folha de couve picada sem o talo

- 1 xícara (chá) de almeirão picado

- 1/2 xícara (chá) de broto de alfafa

- 1/2 maçã verde fatiada

- 5 folhas de hortelã

- 2 copos (500ml) de água

Modo de preparo



Bata todos os ingredientes no liquidificador. Beba sem coar.

Suco de couve, espinafre, salsinha e maçã

Ingredientes:

- 3 folhas de couve picadas

- 1/2 xícara (chá) de espinafre picado

- 2 colheres (chá) de salsinha

- 1 maçã verde picada

- Suco puro de 1 limão

- 1 colher (chá) de gengibre ralado

- 1/2 xícara (chá) de talo de salsão picado

- 2 copos (500ml) de água

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador e beba em seguida, sem coar.

Suco de rúcula, alface, pepino, abacaxi, maçã e inhame



Ingredientes:



- 5 folhas de rúcula picada

- 2 folhas de alface-americana picadas

- 2 fatias médias de pepino japonês

- 1 rodela de abacaxi picada

- 1 maçã picada

- 2 fatias finas de inhame cru

- 1 colher (sopa) de linhaça dourada

Modo de preparo



Bata todos os ingredientes no liquidificador e, se necessário, acrescente adoçante à base de stévia ou sucralose. Beba em seguida.

*Com informações de Saúde em Dia