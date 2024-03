Bebidas que aumentam glicose no sangue: saiba o que diabéticos devem evitar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Não é novidade que os níveis de açúcar no sangue aumentem em resposta à nossa alimentação e ingestão de bebidas. Com isso em mente, uma médica especialista em endocrinologia lançou um alerta sobre uma bebida popular amplamente consumida pelos brasileiros que pode contribuir para esse problema: o café.

A forma como o café é consumido pode determinar seus diferentes benefícios à saúde. No entanto, para pessoas com diabetes, o café pode não ser a melhor escolha, afirmou a endocrinologista Diana Bytyqi em um vídeo publicado no TikTok.

Cafeína e diabetes

“Sabemos que o café preto pode aumentar nossos níveis de açúcar no sangue. Já vimos isso repetidas vezes. E vemos isso acontecer diariamente com monitores contínuos de glicemia”, explicou a endocrinologista, destacando que algumas pessoas são extremamente sensíveis aos efeitos da cafeína.

Neste contexto, o consumo excessivo de cafeína está associado à redução da sensibilidade à insulina em pessoas com diabetes tipo 2. Isso significa que o organismo necessita de mais insulina, já que o corpo responde menos ao hormônio responsável pela regulação do açúcar no sangue.

No entanto, estudos indicam que pessoas com diabetes tipo 2 que consomem café diariamente podem experimentar uma melhora no controle da doença. A orientação é buscar a opinião de um médico especializado para compreender a individualidade de cada caso e determinar a melhor abordagem para o controle do diabetes.

*Com informações de Metrópoles