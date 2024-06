Startup pernambucana monitora cardiopatas para pesquisa e acompanhamento pós-alta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A startup pernambucana CINCO – Cuidado Inteligente Conectado –, incubada na FOZ Centro de Inovação, irá monitorar 30 pacientes cardiopatas que receberam alta hospitalar. Utilizando monitoramento remoto, o estudo tem como principal objetivo identificar sinais precoces de agravamento da condição de saúde dos pacientes.

Os benefícios esperados incluem a redução de custos para as instituições de saúde, devido à diminuição das complicações, e um maior controle das condições de saúde dos pacientes, proporcionando previsibilidade. Além disso, espera-se uma melhoria na satisfação dos usuários e na qualidade de vida das pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

Pacientes do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) serão selecionados para o acompanhamento. A análise dos dados será realizada no coworking da FOZ, localizado na Faculdade Pernambucana de Saúde.

A CINCO é uma solução de inteligência em saúde que transforma dados em ações preventivas. Com uma abordagem que permite a coleta ilimitada de informações, os dados são convertidos em insights, antecipando riscos e personalizando a prevenção para cada indivíduo.

Através de dispositivos vestíveis, os parâmetros vitais dos pacientes são monitorados, enquanto assistentes virtuais e humanos (enfermeiros) garantem um acompanhamento preciso. Esta integração entre tecnologia e assistência humanizada coleta dados e os transforma em ações preventivas, adaptando protocolos de saúde em tempo real para cada usuário.

A FOZ - Centro de Inovação apoia o desenvolvimento de startups com soluções para as áreas de saúde e educação. Atualmente, seis empresas estão incubadas no espaço, que oferece instalações físicas e suporte técnico-gerencial. O centro também disponibiliza coworking e está localizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, na Imbiribeira.