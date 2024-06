Brasil passará por falta de insulinas a partir de julho, alerta laboratório

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Novo Nordisk destaca que a restrição não tem relação com qualquer problema de qualidade ou segurança do produto. Insulinas ficarão em falta via farmácia popular e redes de farmácias

A partir do próximo mês, haverá indisponibilidade no fornecimento dos medicamentos Novolin R (insulina regular) e Novolin N (insulina NPH, de ação prolongada), ambos com apresentação em frasco de 10ml, via farmácia popular e redes de farmácias. A divulgação foi feito pelo próprio laboratório fabricante do produto, o dinamarquês Novo Nordisk. A previsão é que essa falta perdure pelo segundo semestre de 2024.

Preocupada com o desabastecimento, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) se manifestam sobre esse cenário.

"A SBD e a SBEM vêm participando de reuniões com os órgãos e entidades envolvidos neste processo, pois a insulina é um medicamento vital, que necessita ser administrado diariamente por milhares de pessoas para manter a vida e a saúde", informa ambas as entidades.

Mesmo com o incremento da produção dessas insulinas, o laboratório Novo Nordisk informa que não será possível manter a disponibilidade habitual, devido ao aumento na demanda e à redução de outros fornecedores no mercado mundial.

"É importante destacar que esta restrição não tem relação com qualquer problema de qualidade ou segurança do produto", diz a Novo Nordisk.

Segundo o laboratório, o fornecimento de canetas de insulina NPH e regular distribuídas pelas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) não será afetado.

Os pacientes que fazem uso dessas medicações devem ser orientados a buscar as farmácias do SUS para a retirada das insulinas. "Caso seja necessária a substituição das insulinas humanas por análogos de insulina, será indispensável a orientação médica para o ajuste das doses, do horário e da frequência da administração", destaca a SBD e a SBEM.

Para as associações médicas, é fundamental que toda a classe médica, profissionais de saúde envolvidos no cuidado de pessoas que vivem com diabetes e a população estejam informados. Isso é essencial para que os pacientes possam se planejar e receber as orientações necessárias para a manutenção do seu tratamento e cuidado com a saúde.

"A SBD e a SBEM continuarão acompanhando de perto esta situação e em contato constante com as autoridades competentes para manter todos informados sobre quaisquer mudanças deste cenário. As entidades se colocam à disposição para quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários.