Em homenagem ao Dia dos Avós, IJCPM e Hope oferecem atendimentos oftalmológicos gratuitos no Pina

Ação foi realizada pelo Hope, em parceria com o IJCPM, a fim de possibilitar oportunidade de diagnóstico e tratamento do glaucoma e da catarata

Em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM), o Hospital de Olhos de Pernambuco (Hope) promoveu atendimentos oftalmológicos gratuitos com foco na avaliação de grau, diagnóstico e tratamento do glaucoma e catarata, doenças oculares comuns em idosos.

A ação marcou o Dia dos Avós, celebrado nesta sexta-feira (26), e foi realizada na sede do IJCPM, no RioMar Recife, Zona Sul do Recife.

Foram realizadas 80 consultas, com 62 encaminhamentos para exames de maior complexidade, sem custos às pessoas atendidas.

O oftalmologista Michel Bittencourd, um dos especialistas que conduziram os atendimentos, destaca a importância da iniciativa voltada para a população mais idosa - faixa etária de maior incidência de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que podem favorecer o desenvolvimento de doenças oculares.

"A diabetes é a que mais afeta a saúde dos olhos, pois agrava casos de glaucoma e catarata e pode ocasionar perda de visão", explica o médico. "Realizar exames de rotina, pelo menos uma vez ao ano, é importante para atuarmos de modo preventivo e identificarmos qualquer sinal de problema de maneira precoce, a fim de aumentar a eficácia do tratamento", completa Bittencourt.

O atendimento foi ofertado a integrantes de cooperativas de catadores e moradores de comunidades do Pina e Brasília Teimosa, em condição de vulnerabilidade social.

Para a realização dos atendimentos, foram montados dois consultórios itinerantes no IJCPM, com toda a estrutura necessária, incluindo equipamentos de tonometria (principal exame realizado para o diagnóstico do glaucoma, a maior causa da cegueira irreversível do mundo) e mapeamento de retina.

Primeira visita ao oftalmologista

Entre os participantes da ação, está o aposentado José Hilário de Moura Filho - que, aos 66 anos, realizou um exame oftalmológico pela primeira vez.

Com sinais de catarata, ele recebeu encaminhamento para a unidade do Hope da Ilha do Leite, área central do Recife, para realizar exames de biometria, retinografia e microscopia especular, além de prescrição de óculos.

De forma gratuita, José Hilário já pode escolher a armação e encomendar as lentes na própria sede do IJCPM.

A doação dos óculos a todos os participantes que receberam indicação de uso foi possível através do apoio de logistas do RioMar Recife: a fabricante de lentes Zeiss e as óticas Diniz, Oculum, Pupila, Visão e Visum.



Para a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal, as parcerias possibilitaram uma ação de impacto que proporcionaram um cuidado oftalmológico integral aos participantes, com consulta, exames, óculos e possibilidade de cirurgia totalmente gratuita para os casos de maior urgência.

"Com a ação, frisamos também a importância do cuidado preventivo com a saúde, que começa com uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas", destaca a gestora.