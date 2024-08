Febre oropouche: Pernambuco passa marca de 100 casos da doença, e Saúde alerta para cuidados com o maruim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Infecção se manifesta com sintomas que podem incluir febre alta, dor de cabeça intensa, dores no corpo e nas articulações e erupções na pele

Dia após dia, a febre oropouche se expande em regiões não endêmicas e, em meio a esse cenário, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emite um novo alerta - agora com risco de nível alto para a doença na América. A agência internacional também acompanha de perto o aumento de mais de 700% de casos este ano no Brasil, comparado a 2023.

Em Pernambuco, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (6), o número de casos de febre oropouche chega a 118 confirmações - 29 novos registros a mais, em comparação com os últimos sete dias.

Até o momento, no Estado, o vírus oropouche isolado foi identificado em pacientes dos municípios de: Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Catende, Camaragibe, Ipojuca, Aliança, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito e Garanhuns. Com isso, 19 cidades de Pernambuco têm casos de oropouche com confirmação laboratorial.

Esse panorama exige reforço da vigilância e do monitoramento de casos por parte das autoridades sanitárias, que precisam orientar a população de forma adequada.

Transmitida pelo maruim, a febre oropouche é uma doença transmitida pelo Culicoides paraensis, inseto conhecido como maruim ou mosquito-pólvora.

Devido à predileção do maruim por materiais orgânicos, é recomendado que a população mantenha quintais limpos, evite o acúmulo de folhas e lixo orgânico doméstico, além de usar roupas compridas e sapatos fechados em locais com muitos insetos.

Diante da inexistência de vacinas para evitar a doença, o momento requer uma maior intensificação dos cuidados , principalmente por gestantes. O combate aos vetores exige reforço nas medidas de proteção no sentido de reduzir a chance de ser picado, sobretudo em áreas onde há presença excessiva de maruins.



Entre as principais recomendações, estão a utilização de roupas que reduzam a área de pele exposta (camisas de manga longa e calça) e a aplicação de repelentes de insetos à base de icaridina nas áreas expostas da pele. Também se deve evitar ou reduzir a exposição a picadas dos insetos.

Outra orientação é a instalação de telas em portas e janelas, além de mosquiteiros em camas e redes de dormir que ajudam a impedir a entrada dos insetos. Como o inseto transmissor possui um tamanho menor quando comparado a outros vetores como o Aedes aegypti, é importante a utilização de telas com malha fina.



Vale frisar que o maruim tem uma maior circulação nas primeiras horas da manhã e ao entardecer, entre 16h e 18h. Dessa maneira, deve-se evitar a circulação nesses horários e em locais favoráveis à exposição do inseto, próximos à mata e às áreas com presença de bananeira, cacau e outras árvores frutíferas. São atitudes que reduzem a chance de ser infectado.

A Secretaria de Saúde de Pernambuco informa que fortalece a "vigilância para a identificação precoce da ocorrência de arboviroses, além do desenvolvimento de programas e estratégias focadas na prevenção, mitigação e controle dessas doenças".

Quais os sintomas da febre oropouche?

A infecção se manifesta com sintomas que podem incluir febre alta, dor de cabeça intensa, dores no corpo e nas articulações e, em alguns casos, erupções cutâneas.

O vírus é endêmico em algumas áreas da América Latina, especialmente próximo à Amazônia. Entretanto, atualmente há casos notificados em todas as regiões do Brasil.