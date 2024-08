Mpox: tire dúvidas em 10 tópicos sobre sintomas, formas de transmissão, tratamento e prevenção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No último dia 14, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o cenário de mpox, no continente africano, constitui uma emergência em saúde pública de importância internacional, devido ao risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. Este é o mais alto nível de alerta da entidade.

Com isso, muitas dúvidas têm surgido sobre sintomas, formas de transmissão, tratamento e prevenção. A preocupação, neste momento, é com a rápida propagação da nova variante da doença, a Cepa 1b, encontrada no continente africano e mais concentrada na República Democrática do Congo (RDC).

Segundo o último relatório do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC), o país registrou mais de 14 mil casos da doença somente neste ano e foram registradas 450 mortes devido à doença.

"Este é, sim, um motivo de alerta, monitoramento e preocupação. Contudo, é importante reforçar que não há motivo para alarme", disse Nísia Trindade, em coletiva sobre mpox - Matheus Damascena/MS

Embora o Brasil apresente sinais de estabilidade da mpox, é necessário manter um estado de alerta em relação ao vírus. O Ministério da Saúde assegura que mantém os sistemas de vigilância de casos e dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens), para coleta e execução de exames diagnósticos, prontos para dar resposta à doença.

Mas, afinal, o que é a mpox, o que as autoridades sabem sobre a doença até o momento e quais são os cuidados que a população deve tomar?

Confira as respostas do Ministério da Saúde a seguir.

O que é a mpox?

A mpox é uma doença causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae. Trata-se de uma doença zoonótica viral. A transmissão em humanos pode ocorrer por meio do contato com:

pessoa infectada pelo mpox vírus

materiais contaminados com o vírus

Como a mpox é transmitida?

A principal forma de transmissão da mpox é por meio do contato próximo e prolongado (abraços, beijos, relação sexual) quando existem lesões na pele tais como erupções cutâneas, crostas, feridas e bolhas ou fluidos corporais (como secreções e sangue) em uma pessoa infectada.

A infecção também pode ocorrer no contato com objetos recentemente infectados, como roupas, toalhas, roupas de cama, ou objetos como utensílios e pratos, que foram contaminados com o vírus pelo contato com uma pessoa doente.

A mpox é transmitida por macacos?

Não. Apesar do antigo nome usado (varíola dos macacos), é importante destacar que macacos não são reservatórios do vírus da varíola.

Embora o reservatório seja desconhecido, é possível que a infecção tenha sido transmitida para seres humanos e teve como fonte pequenos roedores das florestas tropicais da África, principalmente na África Central e Ocidental.

Profissional de saúde coleta amostra no centro de tratamento da mpox em hospital localizado na República Democrática do Congo, em agosto de 2024 - GUERCHOM NDEBO/AFP

Quando a transmissão da mpox acontece?

Uma pessoa pode transmitir a doença desde o momento em que os sintomas começam até que as lesões de pele tenham cicatrizado completamente.

A doença geralmente evolui para quadros leves e moderados; pode durar de 2 a 4 semanas.

Quais são os sinais e sintomas da mpox?

Erupções cutâneas ou lesões de pele (como bolhas, feridas com casca ou não)

Adenomegalias, que se caracterizam por linfonodos inchados e também são denominados de “ínguas”

Febre

Dores no corpo

Dor de cabeça

Calafrio

Fraqueza

Após contato com o vírus da mpox, em quantos dias começa a manifestação dos sinais e sintomas?

O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início dos sinais e sintomas do mpox (período de incubação) é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

Após a manifestação de sintomas como erupções na pele, o período em que as crostas desaparecem, a pessoa doente deixa de transmitir o vírus a outras pessoas.

As erupções na pele geralmente começam dentro de um a três dias após o início da febre, mas às vezes, podem aparecer antes da febre.

Quais as características das lesões de pele da mpox?

As lesões podem ser planas ou levemente elevadas, preenchidas com líquido claro ou amarelado, podem formar crostas, que secam e caem.

O número de lesões em uma pessoa pode variar de algumas a várias lesões, e podem ocorrer em qualquer parte do corpo como rosto, palma das mãos, planta dos pés, boca, olhos, órgãos genitais e no ânus.

Micrografia eletrônica de transmissão colorida de partículas do vírus mpox (rosa/roxo) encontradas dentro de uma célula infectada (verde), cultivada em laboratório - NIAID/DIVULGAÇÃO

O que fazer ao apresentar os sintomas da mpox?

Quem achar que tem sintomas compatíveis com a mpox deve procurar uma unidade de saúde para avaliação e informar se teve contato próximo com alguém com suspeita ou confirmação da doença.

Se possível, deve se isolar de atividades sociais e coletivas.

É recomendado evitar contato próximo com outras pessoas, higienize as mãos regularmente e seguir as orientações para proteger outras pessoas da infecção.

A maioria dos casos apresenta sintomas leves e moderados.

As principais medidas incluem o isolamento até que as lesões desapareçam, para evitar a transmissão para outras pessoas.

O tratamento tem como objetivo aliviar dor, febre e demais sintomas, além do acompanhamento de potenciais complicações clínicas.

Deve-se ficar atento à piora dos sintomas ou aumento da quantidade de lesões no corpo.

Caso ocorram problemas nos olhos como vermelhidão, sinais de conjuntivite ou mesmo borramento da visão, o indicado é buscar avaliação médica em uma unidade de saúde.

Outra recomendação é conversar, sempre que possível, sobre os sintomas com parcerias afetivas e sexuais, além dos demais grupos sociais com os quais se convive.

Mpox: como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico da mpox é laboratorial, por teste molecular ou sequenciamento genético. O teste para diagnóstico laboratorial será realizado em todos os pacientes com suspeita da doença. A amostra a ser analisada será coletada, preferencialmente, da secreção das lesões.

Quando as lesões já estão secas, o material encaminhado são as crostas das lesões. As amostras estão sendo direcionadas para os laboratórios de referência no Brasil.

Partículas do vírus mpox (rosa) encontradas dentro de uma célula infectada (amarelo), cultivada em laboratório. Imagem capturada no NIAID Integrated Research Facility (IRF) em Fort Detrick, Maryland - NIAID

A mpox pode levar à morte?



Na maioria dos casos, os sintomas da mpox desaparecem em algumas semanas.

No entanto, em algumas pessoas, especialmente aquelas com diminuição na imunidade (imunocomprometidos), crianças e gestantes, os sinais e sintomas podem levar a complicações, caso não haja assistência adequada.

Existem medicamentos específicos para o tratamento da mpox?

Até o momento, não se dispõe de um medicamento aprovado especificamente para tratamento para mpox.

Atualmente, o tratamento tem se sustentado em medidas de suporte clínico, com o objetivo de aliviar sintomas, prevenir e tratar as complicações e evitar sequelas.