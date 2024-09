Hospital Albert Sabin Recife celebra 50 anos de inovação e humanização na saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (4), o Hospital Albert Sabin comemorou seu cinquentenário com um evento especial realizado no hotel Othon Suítes Metrópolis, localizado no bairro da Ilha do Leite, região central do Recife.

Comemoração aconteceu no dia do aniversário de fundação do hospital - Junior Souza/Jc imagem

A celebração, realizada no dia de aniversário de fundação do hospital, marcou meio século de contribuições significativas à saúde e ao bem-estar da população pernambucana, e contou com um culto ecumênico seguido de um coquetel que reuniu lideranças políticas, profissionais de saúde e outros convidados especiais.

O Hospital Albert Sabin foi um dos primeiros hospitais construídos no bairro da Ilha do Leite - Junior Souza/Jc imagem

George Trigueiro, membro da equipe médica desde o início e atual diretor administrativo, esteve presente no evento e relatou sua satisfação em celebrar os 50 anos do hospital: “Minha vida realmente está associada ao Hospital Albert Sabin, estou aqui há 49 anos. Estamos nesse momento comemorativo sobre o lugar que foi um dos primeiros hospitais privados a adotar materiais descartáveis, adotar comissão do controle de infecção escolar, um hospital que realmente trouxe uma implementação de qualidade da assistência aqui da cidade do Recife, então é um prazer e um orgulho que nós chegamos nesses 50 anos de prestação de serviço da assistência médica em população da nossa cidade”.

George Trigueiro, diretor administrativo do Hospital Albert Sabin na comemoração de 50 anos da instituição - Junior Souza/Jc imagem

Além dele, também estiveram presentes no evento:

Maria do Socorro Trigueiro, viúva do fundador do hospital, Dr. Alberto Trigueiro (1936-2012) e diretora presidente;

Antônio Trigueiro, filho de Maria do Socorro e diretor administrativo financeiro do hospital;

Taciana Trigueiro, filha de Maria do Socorro e médica;

Alberto Trigueiro Filho, filho de Maria do Socorro e Diretor;

André Saldanha, diretor médico técnico.

Desde o final de 2023 que o hospital já se preparava para esta comemoração, incluindo a modernização da fachada e a renovação da identidade visual do hospital.

Início e legado

Desde sua fundação, o Hospital Albert Sabin, um dos primeiros hospitais construídos no bairro da Ilha do Leite, se destacou como um pioneiro na medicina de Pernambuco.

Inspirado pelo renomado cientista polonês Albert Sabin, conhecido por desenvolver a vacina contra a poliomielite, o hospital tem um vínculo especial com o legado científico e a cidade do Recife.

Em 1989, o próprio Albert Sabin visitou as instalações, consolidando ainda mais a conexão entre o hospital e o nome que o batiza.