Morte de Fábio Arruda: o que é cateterismo? 5 mitos e verdades, segundo cardiologista

O consultor de moda e etiqueta e ex-participante do reality show "A Fazenda" faleceu no sábado (7) depois de passar por um cateterismo

A morte do consultor de etiqueta Fábio Arruda, aos 54 anos, após fazer um cateterismo, gerou diversas dúvidas a respeito do procedimento.

Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) apontam que aproximadamente 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração, que são a causa de 30% das mortes por ano no País.

Mas o que é cateterismo? Trata-se de um exame para avaliar a obstrução das artérias coronárias ou o funcionamento das valvas e do músculo cardíaco.

De acordo com o cirurgião cardiovascular membro da SBC e da The Society of Thoracic Surgeons dos EUA, dr. Elcio Pires Junior, o exame pode ser feito antes de uma intervenção, como a angioplastia, ou em emergências, como no caso de um infarto agudo do miocárdio.

5 mitos e verdades sobre o cateterismo:

Mito: O cateterismo serve para desentupir um vaso

Segundo o cirurgião cardiovascular, o objetivo do cateterismo é diagnosticar e avaliar a necessidade de um procedimento - este sim irá desentupir o vaso bloqueado.

Verdade: A inserção do cateter pode ser feita em vários locais do corpo

O exame pode ser feito através dos vasos sanguíneos dos braços ou das pernas, de acordo com o especialista. Entretanto, os médicos costumam fazer pelo braço por ser mais confortável para o paciente.

Mito: O procedimento só pode ser feito em adultos

O médico esclarece que o procedimento pode ser feito até em recém-nascidos para diagnosticar problemas congênitos; assim, não tem restrição de idade.

Mito: Quem tem alergia a iodo não pode fazer cateterismo

O cardiologista explica que a concentração de iodo no contraste é pequena e a possibilidade de alergia é baixa. Apesar disso, é essencial avisar ao especialista da alergia antes do exame.

Verdade: O cateterismo oferece riscos

Dr. Elcio Pires Junior ressalta que o procedimento é seguro, mas o iodo - utilizado para contraste - pode gerar reações alérgicas em alguns pacientes (por isto a importância de comunicar ao médico sobre a alergia).

Além disso, há relatos de lesões nos vasos sanguíneos, sangramento no local onde o cateter foi inserido e arritmias cardíacas.



