Clínica oferece evento gratuito com atividades para crianças autistas no Grande Recife

Será no sábado, dia 14, a segunda edição do evento "Dia A"

No próximo sábado, 14 de setembro, a Clínica Acolher realizará a segunda edição do evento “Dia A”, promovido com o apoio de profissionais especializados, que tem como objetivo proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo para crianças autistas e suas famílias. A programação inclui uma variedade de atividades lúdicas e recreativas como banho de espuma, pinturinha, brinquedos infláveis e não-infláveis, além de música, show do Ludicanto e lanches como bolo, picolé e pipoca. Para os adultos, também estarão disponíveis massagens relaxantes.

As inscrições são gratuitas e abertas para as crianças, cada uma com direito a dois acompanhantes. Para participar, basta preencher o formulário disponível no Instagram da clínica (@clinicaacolhercabo) e retirar as senhas apresentando o documento do responsável.

O evento pretende receber cerca de 300 crianças e suas famílias, superando as 100 vagas da primeira edição, no ano passado. Para garantir a segurança de todos, o evento contará com o apoio da Polícia Militar e dos bombeiros civis.

A Clínica Acolher, em funcionamento desde 2021 no Cabo e em breve com uma nova unidade em Jaboatão, atende atualmente 80 crianças e adolescentes autistas com uma abordagem completa e especializada. O espaço oferece uma ampla gama de serviços, incluindo psicopedagogia, musicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e outros.