Rigor nos cuidados previne sepse

A sepse, popularmente conhecida como infecção generalizada, é um dos maiores desafios enfrentados por sistemas de saúde em todo o mundo.

Este quadro clínico grave exige atenção redobrada de profissionais de saúde e instituições hospitalares para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes.

O Dia Mundial da Sepse é comemorado em 13 de setembro, e reforça a importância da conscientização e prevenção desta síndrome que pode ser fatal.

Em conversa com o JC, o Dr. Aarão Barreto, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jayme da Fonte, trouxe mais detalhes sobre a importância do rigor nos cuidados para prevenir a sepse.

O que é a sepse?

A sepse é uma resposta inflamatória sistêmica do organismo a uma infecção, que pode ser desencadeada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas.

Quando o corpo reage de forma exagerada a uma infecção, pode ocorrer dano aos próprios tecidos e órgãos, levando à falência múltipla de órgãos e, em casos graves, à morte.

“A sepse é uma condição caracterizada por infecção associada a uma disfunção importante de algum sistema do corpo, como o respiratório, cardiovascular ou nervoso, por exemplo. Ela é uma das principais causas de mortalidade por ser potencialmente grave e de difícil tratamento se não reconhecida a tempo ou tratada adequadamente”, afirmou o médico.

Principais sinais e sintomas do início da sepse

O diagnóstico precoce da sepse é crucial para o sucesso do tratamento.

De acordo com o médico, os sintomas podem variar, mas alguns dos principais incluem: queda importante de pressão arterial, piora de padrão respiratório com queda de oxigenação, sonolência excessiva, diminuição de volume de urina, descompensação de uma doença pré-existente, como diabetes, asma ou epilepsia.

Em muitos casos, os sintomas podem ser inespecíficos, o que reforça a necessidade do monitoramento por parte dos profissionais de saúde, especialmente em pacientes com sistemas imunológicos comprometidos ou com histórico de infecções recentes.

Protocolos de segurança para prevenção da sepse

Os profissionais de saúde desempenham um papel central na prevenção da sepse através da realização de protocolos de segurança específicos. Entre as medidas preventivas destacam-se:

Higienização das mãos;

Uso adequado de antibióticos;

Cuidados com dispositivos invasivos;

Monitoramento contínuo dos pacientes.

“Para prevenir, poderíamos citar um dos que têm maior impacto: lavagem adequada de mãos. Das medidas possíveis é a que tem maior custo-efetividade. Também há protocolos de cirurgia segura, desinfecção de leitos, limpeza e uso adequado de dispositivos pelos pacientes. Importante também salientar que uma cultura institucional de busca ativa por casos de sepse também ajuda tanto para prevenir quanto tratar precocemente”, afirmou o coordenador da UTI do Hospital Jayme da Fonte.

Certificação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira

A certificação concedida pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) representa um reconhecimento da excelência e qualidade dos cuidados prestados pelas unidades de terapia intensiva.

O Hospital Jayme da Fonte, recentemente certificado pela AMIB, através da EPIMED, demonstra compromisso com os padrões de atendimento, implementando protocolos eficientes e investindo na capacitação de sua equipe.

Segundo Aarão Barreto: "A certificação é uma confirmação, reconhecimento e afirmação diante dos critérios rigorosos de que a UTI tem um atendimento de qualidade e possui índices de excelência de segurança do paciente. Isso não implica apenas sepse, mas outras coisas importantes do cuidado, como uma mortalidade abaixo do esperado, tempo de internamento otimizado, seguimento de protocolos e diretrizes de segurança e qualificação técnica".

Hospital Jayme da Fonte

Localizado no bairro das Graças, região central do Recife, o Hospital Jayme da Fonte é um destaque na área da saúde, oferecendo atendimentos em várias especialidades, com foco na excelência dos serviços prestados.

O hospital dispõe de mais de 200 leitos e um avançado serviço de diagnóstico por imagem, além de contar com especialistas para atendimento ambulatorial.