Setembro Vermelho alerta para os cuidados com a saúde do coração

A campanha Setembro Vermelho é dedicada à conscientização sobre as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de mortes no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do coração são responsáveis por 30% dos óbitos no Brasil, o que corresponde a 400 mil mortes por ano.

Em 2024, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima, por meio do Cardiômetro, ferramenta da entidade que considera cálculos estatísticos e dados oficiais de mortes por doenças cardiovasculares, que mais de 271 mil mortes ligadas a essas condições haviam sido registradas no País até o início de setembro.

Os problemas cardiovasculares causam o dobro de mortes quando comparadas às mortes causadas por todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que todas as causas externas, como acidentes e violência, 3 vezes mais que doenças respiratórias e 6,5 vezes mais que todas as infecções, incluindo a aids.

A prevenção e o tratamento adequado de forma precoce podem reverter esses números. A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que 80% das mortes por doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas com mudanças de hábitos.

"As doenças cardiovasculares, que incluem condições como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), aneurismas e insuficiência cardíaca, têm como uma das principais causas a aterosclerose. É um problema progressivo e silencioso, provocado pelo acúmulo de colesterol LDL em placas ou ao longo das artérias que gera obstrução desses vasos e pode causar a redução do fluxo de sangue que chega ao músculo do coração", explica o cirurgião cardiovascular Edmilson Cardoso, da equipe do Instituto do Coração de Pernambuco (Incor-PE) do Real Hospital Português e chefe do serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

"Vale lembrar que o colesterol alto não é um problema apenas de pessoas acima do peso. Pessoas magras também podem apresentar descontrole nos níveis de gordura no sangue que podem levar a problemas cardiovasculares."

Quais os outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares?

Hipertensão Arterial

Diabetes

Tabagismo

Sedentarismo

Má Alimentação

Obesidade

Doenças cardiovasculares são mais comuns em pessoas idosas?

"O público mais velho é mais vulnerável a desenvolver doenças cardiovasculares, mas temos visto um aumento desses problemas, como o infarto, em pessoas mais jovens, e isso está ligado aos hábitos de vida modernos", destaca Edmilson Cardoso.

Historicamente, o infarto é atrelado a homens com mais de 45 ou 50 anos. No entanto, somente em mulheres de 15 a 49 anos, houve aumento de 62% no número de mortes por infarto no País, entre 1990 e 2019 (alta de 176%), conforme aponta a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Como manter um coração saudável?

Faça uma avaliação médica com o cardiologista anualmente

Mantenha um peso adequado com uma dieta equilibrada

Pratique atividades físicas de forma regular

Evite o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas

Faça um check-up anualmente para monitorar pressão arterial e glicose

Tenha momentos de lazer e descanso para controlar o estresse

"Este mês serve como um lembrete de que a saúde cardiovascular deve ser uma prioridade constante e que precisamos cuidar da saúde do coração agora. Pequenas mudanças nos hábitos diários podem ter um impacto significativo na redução dos riscos e na melhoria da qualidade de vida, a fim de evitar que esses números continuem crescendo", reforça Edmilson Cardoso.