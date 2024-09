Tempo seco exige cuidados redobrados com lentes de contato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O mês de setembro é marcado por diversas campanhas na área da saúde, e uma delas é o Setembro Safira, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade de bons hábitos no uso de lentes de contato.

As lentes são acessórios que necessitam de extremo cuidado em seu manuseio, pois apesar da praticidade podem acarretar sérios problemas se utilizados de forma incorreta.

Ao enfrentar mudanças drásticas de temperatura e clima mais seco, é que os usuários de lentes de contato precisam redobrar a atenção.

Lentes de contato em clima seco

O inverno é uma estação naturalmente seca, e o Brasil tem passado por uma extensa e severa estiagem. E há um agravante: os especialistas acreditam que esse cenário deve perdurar até outubro e, em algumas regiões, ainda pode piorar.

O tempo seco aumenta os casos de alergia, provoca mal-estar, resseca a pele e gera desconforto nos olhos, principalmente para os usuários de lentes de contato, que vivem uma situação mais delicada.

Por conta da baixa umidade, esses acessórios podem causar coceira, irritação e, uma das piores consequências possíveis, lesão na córnea.

“A secura faz com que as lágrimas evaporem mais rápido e isso aumenta o atrito das lentes com a superfície ocular, já que a lubrificação natural está comprometida. A pessoa passa a coçar mais os olhos e esse movimento pode acarretar lesões”, explica Claudia Del Claro, oftalmologista especialista em lentes de contato.

Cuidados com as lentes

Durante qualquer período do ano, mas principalmente em períodos de baixa umidade, é necessário ter atenção com suas lentes de contato.

Adote algumas práticas simples para conservar sua saúde ocular:

Evite a exposição prolongada ao ar-condicionado e à ventilação excessiva;

Reduza o tempo de uso do computador e demais telas;

Dependendo do perfil do usuário, substitua periodicamente as lentes de contato por um par de óculos;

Evite fumar ou frequentar ambientes com fumantes;

Evite consumir alimentos com álcool ou cafeína, que reduzem a produção lacrimal.

Leia Também Médicos encontram 27 lentes de contato perdidas em olho de paciente

Além disso, a lubrificação dos olhos e lentes é essencial. Entretanto, vale lembrar que colírios são medicamentos e é preciso procurar um oftalmologista para avaliar a melhor opção. Existem colírios lubrificantes próprios para o uso com as lentes, portanto os usuários não devem usar colírios clareadores, soro fisiológico ou água para lubrificá-las.

Outros cuidados, que independem das condições climáticas, também são destacados pela médica Claudia Del Claro. Entre eles, higienizar as mãos, com água e sabão, antes de manusear as lentes, retirar os acessórios para dormir e não molhá-los com água do chuveiro, da piscina ou do mar.