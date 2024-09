Mais da metade dos brasileiros sofrem com obesidade ou sobrepeso, revela pesquisa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A farmacêutica Novo Nordisk divulgou uma pesquisa em parceria com o Instituto Datafolha a fim de entender as percepções dos brasileiros em relação ao sobrepeso e obesidade, considerada doença crônica pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A pesquisa entrevistou 2.012 pessoas, com uma média de 43 anos de idade, das quais 59% foram consideradas obesas ou com sobrepeso, com base no Índice de Massa Corporal (IMC). Entre os entrevistados, 57% revelaram ter doenças relacionadas ao sobrepeso, especialmente diabetes e pressão alta.

Crescimento da obesidade no Brasil

O ganho irregular de peso está relacionado a diversos fatores, desde determinantes genéticos até estilo de vida.

Sedentarismo

Realizar algum tipo de atividade física é essencial para manter uma vida saudável, não só pela preocupação com a estética corporal. O avanço tecnológico tem promovido um estilo de vida mais sedentário, em que a maioria das atividades diárias são realizadas em estado de repouso físico, inclusive o lazer.

Para perder peso, é necessário gastar mais calorias do que consumir, por isso o exercício físico tem um papel fundamental para acabar com a obesidade.

Alimentação inadequada

Ultraprocessados, fast-foods e açúcar são os grandes vilões da saúde nutricional. É importante manter uma alimentação balanceada, rica em fibras, vegetais e outros alimentos ricos em nutrientes diversos.

Uma alimentação desequilibrada pode levar ao ganho inesperado de peso, conduzindo mais pessoas ao sobrepeso ou obesidade.

Fatores genéticos

Apesar da influência do estilo de vida, a genética tem grande influência em casos de obesidade.

O médico endocrinologista Márcio Mancini, chefe da Unidade de Obesidade da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, estima que 60% a 70% da obesidade tem causa genética.

Consequências da obesidade

A obesidade traz uma série de impactos negativos à saúde, afetando não apenas o bem-estar físico, mas também psicológico e social. Entre as principais complicações estão as doenças cardiovasculares, como hipertensão e infarto, que se tornam mais frequentes em pessoas com sobrepeso.

Além disso, o diabetes tipo 2, uma condição crônica relacionada à resistência à insulina, é outra consequência comum, agravando o risco de outras complicações de saúde.

A saúde mental também pode ser afetada pela obesidade. Pessoas que enfrentam essa condição podem sofrer com problemas de autoestima, depressão e ansiedade, devido ao estigma social e às dificuldades físicas associadas.

Outro aspecto importante é o impacto sobre as articulações, como joelhos e coluna, que suportam maior carga, o que pode resultar em dores crônicas e dificuldades de mobilidade.