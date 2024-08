4 dicas para sair do sedentarismo e melhorar a saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sair do sedentarismo é possível com algumas mudanças de hábitos práticas. Ter foco e se comprometer com a mudança de vida é essencial para a saúde.

O sedentarismo é um problema crescente na sociedade, onde a tecnologia e o conforto muitas vezes incentivam a um estilo de vida mais passivo.

No Brasil, a situação é alarmante: de acordo com informações do Jornal da USP, uma pesquisa realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) identificou que 52% dos brasileiros nunca praticam atividades físicas.

Isso traz sérias consequências para a saúde. Sair do sedentarismo, no entanto, pode ser mais simples do que parece.

Dicas para sair do sedentarismo

Em colaboração com o Portal Bem Paraná, o educador físico Tauan Gomes, destacou algumas dicas para quem quer sair do sedentarismo no dia a dia. Confira abaixo.

1. Busque uma atividade que goste

Encontrar uma atividade física que você realmente goste é fundamental para manter-se motivado.

Seja dança, natação, ciclismo, caminhada ou yoga, escolher algo que lhe traga prazer facilita a continuidade da prática.

Quando você se diverte enquanto se exercita, o esforço físico deixa de ser uma obrigação e se transforma em um momento de lazer.

2. Torne a prática de exercício um hábito

A consistência é chave para vencer o sedentarismo.

Transformar a prática de exercícios em um hábito diário ajuda a garantir que a atividade física se torne parte natural de sua vida.

Comece estabelecendo horários fixos para se exercitar e cumpra-os rigorosamente.

3. Tenha meta e passos por dia

Definir metas claras e realistas é essencial para medir seu progresso e manter-se motivado.

Estabeleça objetivos diários, como alcançar um determinado número de passos ou completar uma série de exercícios.

Aplicativos de celular e relógios inteligentes podem ser ótimos aliados nesse processo, ajudando a monitorar seu desempenho e a celebrar suas conquistas.

4. Foque em atividades em grupo

Participar de atividades físicas em grupo pode ser uma excelente estratégia para manter-se engajado e motivado.

Seja em uma aula de ginástica, um clube de corrida ou um time esportivo, a socialização e o apoio mútuo são grandes incentivadores.

Além disso, as atividades em grupo proporcionam um compromisso adicional, já que é mais difícil faltar aos treinos quando outras pessoas contam com sua presença.

É um compromisso diário

Sair do sedentarismo requer compromisso e determinação, mas os benefícios para a saúde física e mental fazem todo o esforço valer a pena.

Ao buscar uma atividade que goste, transformar o exercício em hábito, definir metas diárias, participar de atividades em grupo e manter-se informado, você estará no caminho certo para uma vida mais ativa e saudável.

Lembre-se: o mais importante é dar o primeiro passo e continuar avançando, um dia de cada vez.