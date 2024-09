SES-PE realiza caminhada em prol da doação de órgãos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A campanha "Setembro Verde" busca sensibilizar a população para a doação de órgãos, que, no momento do óbito, cabe às famílias decidirem

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio da Central de Transplante do Estado, realiza neste domingo (22) a I Caminhada pelo Setembro Verde: "Seu Sim, uma Nova História", a fim de sensibilizar a população acerca da doação de órgãos.

A concentração terá início às 6h, na Avenida Beira Rio, ao lado da Academia da Cidade, e a partida está marcada para 7h. O circuito terá três quilômetros e passará por alguns pontos do Recife, como a Praça das Graças.

A SES-PE convida para participar da caminhada todos que apoiam a doação de órgãos, seja transplantado ou não.

Setembro Verde

Cartaz de divulgação Caminhada pelo Setembro Verde - SES-PE/Divulgação

"Setembro Verde" é o mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. O consentimento de uma família, mesmo diante da perda de um ente querido, pode salvar vidas.

A caminhada tem por objetivo chamar atenção da sociedade para a atual situação do Estado, que tem listados 3.589 pacientes à espera de um órgão para viver de forma saudável após o transplante.

"A nossa ideia é levar para a rua o que já se conversa dentro dos hospitais. Fazer barulho de forma alegre e ordeira e juntar aquelas pessoas que acreditam na causa e vão caminhar com a gente", declara o médico André Bezerra, coordenador da Central de Transplantes do Estado.

"Com este evento, queremos fazer as pessoas refletirem sobre a importância do 'sim'. Por isso, a importância de nós conversarmos com a [nossa] família que somos doadores de órgãos, expressar esse desejo de forma clara", explica.

A negativa familiar é alta em Pernambuco, cerca de 55% das famílias dizem não à doação no momento do acolhimento realizado pelas equipes hospitalares.

Algumas listas de espera do Estado estão mais críticas: hoje, 1.880 pacientes aguardam por um rim. Com relação à córnea, são outras 1.493 pessoas que esperam pela comunicação da Central de Transplante informando o grande dia da cirurgia.