HospitalMed 2024: a maior feira de saúde do Norte e Nordeste chega à sua 12ª edição com inovações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entre os dias 23 e 25 de outubro, o evento reunirá mais de 300 expositores, 400 marcas e 26 mil visitantes no Pernambuco Centro de Convenções

A HospitalMed, a melhor e mais completa feira de saúde, bem-estar e negócios do Norte e Nordeste, chega à sua 12ª edição com muita inovação para o setor.

O evento acontecerá entre os dias 23 e 25 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções.

Organizada pela Insight Feiras & Negócios, a feira contará com mais de 300 expositores e 400 marcas, atraindo um público de 26 mil visitantes.

O credenciamento já está disponível. Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento da feira utilizando o cupom CONVIDADO_JC. Aproveite!

12ª edição da HospitalMed

O credenciamento para a feira já está disponível - divulgação/Hospitalmed

Conectando profissionais dos mais diversos segmentos em torno do setor da saúde com o mercado nacional e internacional, a HM 2024 promoverá um ambiente favorável para novos negócios e importantes trocas de conhecimento.

"Nossa missão é oferecer um espaço para as conexões. Por isso, nosso evento conta com ampla grade de programação de conteúdo, espaços voltados para negócios e momentos direcionados para o intercâmbio entre especialistas com investidores", enfatiza Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed.

Novidades em 2024

Entre as novidades do evento para este ano está o espaço Projeto Vida60+ Expo.

Voltado para debate de temas em torno da maturidade, serviços e inovações para a longevidade e os cuidados para pessoas 60+, o ambiente contará com grade de conteúdo especializada, bem como marcas e prestadores de serviços especializados neste público.

Saiba mais sobre o Vida60+ Expo clicando aqui.

Evento acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções - divulgação/Hospitalmed

A HospitalMed 2024 conta com o patrocínio da Fresenius Kabi, Unicred e Advanced Sterilization Products (ASP) e apoio da M.R Tech e CTH ABINT.

Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento da feira utilizando o cupom CONVIDADO_JC. Aproveite!