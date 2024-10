Tempo seco e temperaturas mais altas exigem cuidados com hidratação para evitar mal-estar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A primavera, que começou no último dia 22 de setembro, estende-se até 21 de dezembro. A estação é marcada, em Pernambuco, por ser mais quente e seca. Por conta do aumento da temperatura e da baixa umidade do ar, os cuidados com a saúde devem ser intensificados para evitar agravos desse período em doenças respiratórias pré-existentes, como a asma e a rinite alérgica.

Entre as principais orientações indicadas pelos médicos, estão a hidratação adequada, a prática de atividade física preferencialmente no início da manhã e fim da tarde, além do calendário vacinal atualizado.

A pneumologista Maruza Freitas, que atua como coordenadora do Serviço de Pneumologia do Hospital Otávio de Freitas (HOF), ressalta que, neste período, também é comum o aparecimento de infecções virais como gripes e resfriados.

"Em algumas regiões onde ocorre o aumento da concentração de pólens liberados na floração de diversas espécies de flores e também das árvores, pacientes suscetíveis podem desencadear crises alérgicas. Isso compromete a qualidade de vida e temporariamente a capacidade colaborativa", explica Maruza.

As crises mais comuns são em pacientes com asma alérgica, rinite, conjuntivite e em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Entre os sintomas observados, destacam-se aumento da tosse, falta de ar, obstrução nasal e coriza, o que pode demandar algum tipo de atendimento de emergência. Em casos de pessoas com alguma patologia crônica, pode ser necessário o retorno ou visita antecipada ao médico especialista para atualização do acompanhamento clínico e prescrição de tratamento dos sintomas.

O tempo seco pode causar:

Ressecamento das mucosas das vias aéreas



Aumento da vulnerabilidade a crises de asma, infecções virais e bacterianas



Sangue mais denso devido à desidratação



Problemas oculares e alergias



Cansaço e dor de cabeça

Para passar pelo período de forma saudável, a profissional orienta a população sobre a prevenção do aparecimento de quadros respiratórios.

"Nesses meses, principalmente até novembro, é importante que os pacientes crônicos mantenham o tratamento regular orientado pelo médico", diz Maruza Freitas.

"Manter uma hidratação adequada em dias mais secos e quentes, além de evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia, é fundamental. Outro fator importantíssimo é a atualização da vacinação, preferencialmente no primeiro semestre de cada ano, o que contribui para diminuir a chance de infecções virais", finaliza a pneumologista.