Acidente de Lula: o que é ferimento corto-contuso na região occipital? Entenda

Aliados afirmaram que o presidente escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês de Brasília

O presidente Lula sofreu um acidente doméstico nesse sábado (19), e precisou ser atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Após recomendação médica, cancelou a viagem que faria à Rússia para participar da Cúpula do Brics.

De acordo com aliados, o presidente escorregou no banheiro e bateu a cabeça.

O boletim médico do presidente da República afirma que ele deu entrada no hospital "com ferimento corto-contuso na região occipital".

A região occipital é a parte de trás da cabeça. Essa região é responsável pela recepção e interpretação de informações visuais enviadas pelos olhos.

De acordo com o Manual MSD, os lobos occipitais contém o córtex visual primário e áreas de associação visual.

Com a pancada da queda, houve contusão e um corte. Lula chegou a levar pontos, mas voltou para casa no mesmo dia. Neste domingo (20), realizou exames e poderá exercer atividades normalmente.

Viagem à Rússia cancelada

A equipe médica pediu que o presidente evite viagem aérea de longa distância; por isso, o presidente irá participar da Cúpula do Brics por videoconferência. Ele está sendo acompanhado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

O petista iria embarcar para Kazan, na Rússia, na tarde deste domingo.

