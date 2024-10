Escolas de Goiás estão sob investigação por surto de H1N1

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Secretaria Estadual de Saúde criou uma sala de situação para acompanhar diariamente os registros da gripe do tipo H1N1

Três escolas em Goiás estão sob investigação devido a um surto de gripe do tipo H1N1 que resultou na morte de dois estudantes. Duas das instituições estão localizadas em Goiânia, enquanto uma está em Aparecida de Goiás, próxima à capital.

A Secretaria Estadual de Saúde estabeleceu uma sala de situação para monitorar diariamente os registros da doença. Além disso, o governo estadual lançou uma campanha solicitando que as escolas notifiquem a secretaria sempre que houver mais de três casos registrados.

As duas mortes registradas são de uma adolescente de 12 anos, em uma escola de Goiânia, no último domingo (13), e de um menino de 5 anos, em um colégio de Aparecida de Goiânia, na última terça-feira (15).

Desde o início do ano, Goiás registrou 6.044 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, com mais de 500 mortes. Desse total, 241 casos são de H1N1, com alta de 65% em relação aos 145 casos registrados em todo o ano de 2023. O estado registrou 47 mortes por H1N1, contra 29 mortes registradas em todo o ano passado.

A Secretaria Estadual de Saúde alerta para a manutenção da vacinação, principalmente de grupos prioritários: crianças, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e imunodeprimidos.

NOTIFICAÇÕES

O governo estadual notificará a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para reabrir cerca de 20 salas de vacinação fechadas neste ano por falta de profissionais na capital do estado.

A secretaria também recomenda o afastamento imediato das crianças e dos professores com sintomas gripais, para interromper a transmissão.

O governo estadual atualizará uma nota técnica emitida no primeiro semestre sobre os cuidados necessários.

As principais formas de prevenção à doença, destaca a Secretaria Estadual de Saúde, são a higiene das mãos, o uso de máscara e o isolamento em caso de sintomas.

Em relação às máscaras, o estado recomenda o uso, sem impor a obrigatoriedade, por enquanto.