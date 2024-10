Médico alerta sobre perigos de ingerir pílulas com ovos de tênia para perder peso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um métodos perigosos para emagrecimento, com a ingestão de pílulas de ovos de tênia tem alertado médicos que repudiam a pratica e apontam os riscos

Nos últimos dias, uma tendência alarmante emergiu no mercado clandestino: a compra de pílulas que contêm ovos de tênia na tentativa de perder peso rapidamente. Essas pílulas são compradas de modo ilegal, segundo o que alerta o médico norte-americano Bernard Hsu.

O médico usou o canal no YouTube dele para alertar que, além da perda de peso temporária, essa prática pode ter consequências perigosas para o corpo, especialmente quando os parasitas chegam ao cérebro.

O Hsu, que é especialista em câncer nos Estados Unidos, contou o caso de uma paciente, que identificou como "TE", que encontrou pílulas contendo ovos de tênia em uma loja online clandestina, atraída por anúncios que prometiam emagrecimento rápido.

No início, “TE”, de fato, perdeu peso, ignorando as fortes dores estomacais que começaram a surgir.

Ovos de tênias no cérebro

Um episódio aconteceu quando a paciente "TE" foi ao banheiro e percebeu algo estranho flutuando nas fezes, pequenos pedaços retangulares e bronzeados, que mais tarde descobriu serem segmentos de tênias. Mesmo assim, ignorou o sinal, acreditando que poderia ser apenas gordura eliminada.

Semanas depois, “TE” começou a sentir dores de cabeça intensas e encontrou um caroço em seu queixo. Ela desmaiou ao pressioná-lo.

No hospital, exames revelaram que o cérebro dela estava sob enorme pressão, e os médicos inicialmente acreditaram que se tratava de uma infecção viral.

Após novos testes, foi descoberta a presença de lesões no cérebro, causadas pelos ovos da tênia Taenia solium, liberados na corrente sanguínea e que se espalham para tecidos como músculos e cérebro, causando cisticercose.

O que são tênias?

As tênias são parasitas que normalmente entram no corpo humano através do consumo de carne contaminada, segundo o Rede D'or São Luiz.

Uma vez no intestino, esses parasitas se alimentam dos nutrientes do hospedeiro, o que pode resultar em perda de peso, mas também em efeitos colaterais como diarreia, cólicas estomacais e vômitos.

Apesar de, inicialmente, algumas pessoas verem resultados na balança, o verdadeiro perigo está quando os ovos do parasita se espalham pela corrente sanguínea e chegam ao cérebro, causando condições potencialmente fatais, como convulsões.

Cisticercose

A cisticercose é causada pela Taenia solium, infecção que afeta principalmente o cérebro, músculos e outros tecidos do corpo.

Quando os ovos chegam ao cérebro, eles podem formar cistos que causam inchaço e pressão no crânio, levando a sintomas neurológicos graves, como convulsões.

Além disso, os cistos podem se alojar nos músculos, causando nódulos dolorosos e inflamação. Nos casos mais graves, a doença pode ser fatal.