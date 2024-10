Em Pernambuco, programa amplia cirurgias eletivas para 73 cidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) deu início, em outubro, a uma nova fase do programa Cuida PE, que visa reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas na rede pública estadual.

Até o momento, cinco unidades hospitalares foram credenciadas e estão convocando pacientes para consultas pré-cirúrgicas, com o objetivo de iniciar as cirurgias nos próximos dias.

Nesta fase inicial, o programa atenderá pacientes das I e II Macrorregionais Estaduais de Saúde, abrangendo 73 municípios, incluindo a Região Metropolitana do Recife (RMR), Caruaru e Garanhuns.

Procedimentos

As cirurgias contempladas incluem especialidades como:

Cirurgia Geral;

Ortopedia;

Urologia

Todas destinadas tanto a pacientes adultos quanto pediátricos, já cadastrados no sistema da Central de Marcação de Consultas e Exames (CMCE).

Os encaminhamentos serão realizados pelas Gerências Regionais de Saúde (Geres), conforme a região dos municípios atendidos: 20 cidades da I Geres, 32 da IV Geres e 21 da V Geres.

Além disso, seis outras unidades de saúde estão em processo de credenciamento para expandir os serviços a outras áreas do Estado.

"Todas as localidades serão contempladas com essa ampliação. Nosso objetivo é promover o acesso descentralizado e regionalizado, conseguindo alcançar o maior número de pacientes e diminuir a fila de espera por cirurgias. Os pacientes serão regulados para os nossos prestadores de serviço a partir do tipo de cirurgia que necessita, otimizando o tempo e a qualidade no atendimento”, afirma a secretária Estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

O que são cirurgias eletivas?

As cirurgias eletivas são procedimentos médicos agendados previamente, que não necessitam de realização imediata por não se tratarem de emergências.

Elas são planejadas com antecedência, permitindo que o paciente se prepare adequadamente para o procedimento e que os profissionais de saúde organizem a logística hospitalar.

Essas cirurgias incluem desde correções ortopédicas até intervenções urológicas e gerais, como é o caso das que serão oferecidas pelo programa Cuida PE.

Unidades hospitalares credenciadas e metas

As cinco unidades hospitalares credenciadas para os atendimentos pré-cirúrgicos são:

Hospital Max Day (Recife);

Hospital Armindo Moura (Moreno);

Hospital Vale do Una (Palmares);

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (Vitória de Santo Antão);

Intensiva Day Hospital (Caruaru).

“Esperamos realizar mais de 1.200 procedimentos por mês com essa ampliação. É um trabalho que iniciamos no ano passado e que agora contará com essas novas etapas regionalizadas”, afirma Noemy Gomes, diretora-geral de Articulação Estratégica e responsável pelo programa.

Fortalecimento da regionalização em saúde

Criado em 2023, o programa Cuida PE faz parte das ações do Governo para reduzir a fila de espera por procedimentos eletivos.

Por meio do programa, o Estado entregou 24 vans às Gerências Regionais de Saúde para facilitar o transporte dos pacientes entre clínicas, hospitais e suas residências.