Na HospitalMed, Cinthya Leite ministra palestra sobre longevidade e relevância do jornalismo em saúde

A jornada do envelhecimento, processo que não começa aos 60 anos, mas se caracteriza por um processo que acompanha o ser humano durante toda a vida, é um dos destaques da 12ª edição da HospitalMed, a maior feira de negócios do setor médico e hospitalar do Norte e Nordeste. O evento acontece desta quarta (23) a sexta-feira (25), das 14h às 20h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, no Grande Recife.

A jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar deste JC e que tem especialização em gerontologia (estudo do envelhecimento), é uma das palestrantes do Vida60+ Expo, espaço que acontece na feira e que abordará temas relacionados ao envelhecimento ativo e aos cuidados com o público idoso. A jornalista vai falar sobre a experiência na cobertura de temas relacionados à longevidade.

O encontro, realizado pela Insight Feiras e Negócios, terá grade de conteúdo com cerca de 50 eventos simultâneos e ambiente de negócios com a presença de mais de 300 expositores e 400 marcas.

A feira reúne profissionais, especialistas e estudiosos de diversos setores da Saúde do País, com a expectativa de receber um público circulante superior a 26 mil pessoas e gerar cerca de R$ 1 bilhão em novos negócios, durante e após a edição.

O foco da longevidade desponta com o Vida60+ Expo, espaço que abordará temas relacionados ao envelhecimento ativo e aos cuidados com o público idoso. Durante os dias da HospitalMed, será oferecida uma programação com discussões sobre saúde pública, mercado da longevidade, impacto da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo na construção de soluções.

A iniciativa é uma parceria da HM com o Vida60Mais, um hub da saúde voltado para a longevidade. O Vida60+ Expo contará com talks comandado por personalidades e profissionais especializados na área. Entre eles, Juliana Rosa (conteúdos sobre a correlação entre pirâmide etária e os mais de 55 milhões de pessoas 50+ no Brasil), a cantora Nena Queiroga (relatos) e a jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar deste JC e que tem especialização em gerontologia.

Diálogos do mercado

A HospitalMed, ao mergulhar no universo de segmentos em torno do setor da saúde e do bem-estar à cadeia produtiva nacional, pública e privada, promoverá diálogos do mercado com o propósito de oferecer um ambiente favorável para as conexões de mercado. "Isso é feito por meio de ampla grade de programação de conteúdo, espaços produtivos para os negócios e momentos direcionados para o intercâmbio entre especialistas, como investidores, hospitais, laboratórios, clínicas e os mais variados fornecedores e prestadores de serviços", destaca o presidente da HospitalMed, Rodrigo da Fonte.

Já na StarHealth Innovation, o público visitante encontrará um espaço dedicado à inovação e ao networking entre startups, empreendedores e o mercado de saúde.

Neste ano, o ambiente criará um ecossistema em saúde de forma colaborativa, com a realização do Fórum de de Saúde Digital do Hospital das Clínicas de Pernambuco (HC-UFPE) e o Projeto Risabes (UFPE), voltado a novas soluções para a área de esportes, saúde e bem-estar.

Além disso, o Sebrae-PE também estará presente com a curadoria e o acompanhamento de startups. A StarHealth Innovation reunirá ainda importantes articuladores do mercado nacional por meio da presença de membros da Associação Brasileira de Startups de Saúde (ABSS), entidade com mais de 400 associados que favorece o engajamento do ecossistema e potencializa a abertura de novas oportunidades de inovação.

A feira deste ano contará ainda com mais uma edição da HFacilities, mostra de arquitetura, engenharia, designer de interior e inovações para ambientes de saúde, como hospitais, clínicas e espaços de bem-estar.

Dedicado às soluções e tendências para a edificação hospitalar, o ambiente é voltado para gestores, públicos e privados, engenheiros, arquitetos e toda a cadeia que gira em torno do setor da edificação para a saúde. O objetivo é discutir a necessidade do mercado por espaços seguros, inclusivos e acolhedores voltados ao bem-estar dos pacientes.