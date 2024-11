Diabetes e saúde intestinal: entenda como o intestino pode influenciar na doença

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Saúde do intestino tem papel crucial no controle do diabetes, influenciando metabolismo, ação da insulina e prevenindo complicações digestivas

A saúde intestinal tem um papel importante no surgimento e na evolução do diabetes mellitus, e principalmente no diabetes tipo 2. Esse campo de estudo tem ganhado destaque crescente.

Pesquisadores já sabem que alterações no equilíbrio das bactérias presentes no intestino, conhecidas como microbiota, podem afetar o metabolismo do açúcar no sangue e causar inflamações leves, que contribuem para a resistência à insulina e para o desenvolvimento do diabetes.

Além disso, o intestino é visto como um órgão com funções endócrinas, capaz de produzir substâncias que afetam diretamente a ação da insulina e o metabolismo da glicose.

“O intestino assume um papel tão relevante no fisiopatologia da diabetes, que as principais medicações atualmente comercializadas para o tratamento da diabetes tipo 2 são medicamentos que imitam a ação de hormônios liberados pelo intestino (como os análogos do GLP-1)”, afirma especialista em gastroenterologia Marina Pamponet Motta, da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).

Os impactos do diabetes na saúde intestinal

Quem tem diabetes pode apresentar problemas no sistema digestivo devido a alterações no metabolismo, mudanças na microbiota e dificuldades nos movimentos do intestino, o que pode causar desconfortos como diarreia, constipação (intestino preso) e excesso de gases.

De acordo com Marina Pamponet Motta, sintomas como desconforto abdominal, diarreia e constipação, são comuns nos pacientes com diabetes mellitus. Tais sintomas também são característicos da síndrome do intestino irritável, um distúrbio gastrointestinal funcional muito frequente.

A FBG ressalta que, embora a relação direta entre essas condições ainda não esteja totalmente esclarecida, fatores como estilo de vida, dieta e estresse desempenham um papel importante tanto no diabetes quanto na síndrome do intestino irritável.

Complicações intestinais

Conforme o diabetes avança, podem surgir complicações como a neuropatia visceral diabética, que afeta os nervos responsáveis pelos movimentos do sistema digestivo.

Isso pode levar a sintomas como constipação e até ao acúmulo de bactérias no intestino delgado, causando diarreia, distensão abdominal e gases.

A gastroparesia diabética, outra complicação comum, afeta o esvaziamento do estômago, gerando náuseas, vômitos, sensação de estômago cheio e dificuldade no controle do açúcar no sangue.

Esses problemas digestivos estão diretamente ligados ao controle glicêmico irregular ou ao longo tempo de convivência com a diabetes. É fundamental o acompanhamento integrado entre as especialidades para melhorar tanto a saúde metabólica quanto a digestiva do paciente.

Como cuidar do intestino sendo diabético

Manter o intestino saudável é fundamental para quem tem diabetes. Além de seguir o tratamento médico, a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) recomenda:

Adotar uma alimentação equilibrada, rica em fibras (como cereais integrais, feijões, frutas e verduras);

Incluir alimentos fermentados, como iogurtes e kombuchá, que ajudam no equilíbrio da microbiota;

Beber bastante água e manter a hidratação;

Evitar ultraprocessados, gorduras ruins e o excesso de álcool;

Preferir gorduras saudáveis, como azeite de oliva, castanhas e abacate;

Praticar exercícios físicos regularmente, já que ajudam a equilibrar o funcionamento do intestino.

Abordagens alimentares contribuem para o controle dos sintomas em ambas as condições. No entanto, enquanto uma dieta rica em fibras é recomendada para o controle glicêmico, ela pode, paradoxalmente, agravar alguns sintomas da síndrome do intestino irritável.

Com essas medidas e acompanhamento médico, é possível melhorar tanto a saúde intestinal quanto o controle do diabetes, prevenindo complicações e promovendo mais qualidade de vida.