Diabetes e visão: entenda a retinopatia e como evitar complicações

O dia 14 de novembro é marcado como o Dia Mundial do Diabetes, uma data de sensibilização voltada para a prevenção e o controle dessa doença crônica que afeta mais de 20 milhões de brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

Os olhos estão entre os órgãos mais prejudicados pelos efeitos do diabetes, sendo a retinopatia diabética uma das complicações oculares mais comuns.

Esse problema, que se desenvolve de forma silenciosa e progressiva, pode levar à perda permanente da visão e até à cegueira se não for identificado e tratado cedo.

A Federação Internacional de Diabetes (IDF) revela que o Brasil é o sexto país com mais casos de diabetes no mundo, e aproximadamente um em cada três brasileiros com a doença desconhece o diagnóstico, já que os sintomas podem demorar a surgir.

A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira em adultos, pois compromete os pequenos vasos da retina – a área do olho responsável pela formação de imagens enviadas ao cérebro. A condição está diretamente relacionada ao descontrole glicêmico e ao tempo de duração da doença.

“A hiperglicemia produz várias alterações no organismo e, entre elas, está esta disfunção dos vasos da retina", explica o oftalmologista especialista em retina Paulo Saunders, sócio-diretor da Oftalmax.

"A retinopatia diabética é considerada uma doença silenciosa, pois nos estágios iniciais, os pacientes não costumam apresentar nenhum sintoma e por isso, procuram um oftalmologista apenas quando a doença já está comprometendo a visão central, em um estágio bem mais avançado”, completa.

A maioria das pessoas na América Latina desconhece as doenças da retina, como mostrou uma pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), encomendada pela farmacêutica Bayer.

O estudo indica que 76% das pessoas não sabem o que é a retinopatia diabética, mesmo sendo a principal causa de perda de visão entre diabéticos.

Principais sintomas

Visão embaçada

Manchas na visão

Imagens distorcidas

Perda de visão periférica e central

“É importante lembrar que esses sintomas geralmente surgem apenas nas fases moderadas e avançadas da retinopatia diabética. A condição pode ser prevenida por meio do controle dos níveis de glicose e de exames oftalmológicos regulares", explica o médico.

"Por isso, ao receber o diagnóstico de diabetes, é fundamental que o paciente consulte um oftalmologista retinólogo, para um acompanhamento adequado”.

A perda de visão associada ao diabetes não tem cura mas, se controlada, pode evitar o avanço para estágios mais graves, principalmente se o diagnóstico for precoce.

Tratamentos para a retinopatia diabética

Controle rigoroso do diabetes por meio de dieta, medicamentos hipoglicemiantes e insulina;

Tratamento com laser;

Injeções de medicamentos diretamente no olho;

Cirurgia vitreorretiniana para casos avançados, como em hemorragias vítreas ou descolamento de retina.

“Os exames oftalmológicos regulares são essenciais para prevenção e o sucesso do controle da doença, pois permite diagnosticar as complicações oculares causadas pela diabetes precocemente e iniciar os tratamentos o mais cedo possível, quando as chances de controlar a doença são maiores", destaca o oftalmologista Paulo Saunders

"Por isso, é indispensável realizar consultas frequentes com o médico oftalmologista retinólogo, principalmente se o paciente tem diabetes ou tem histórico familiar da doença. Manter um acompanhamento oftalmológico periódico é fundamental para preservar a saúde ocular no futuro”, completa.