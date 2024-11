Diabetes tipo 1: 7 dicas para lidar com a saúde mental depois do diagnóstico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Viver com diabetes tipo 1 exige cuidados contínuos e adaptações diárias, o que pode impactar a saúde mental tanto dos pacientes quanto de seus familiares.

Essa condição ocorre quando o sistema imunológico ataca por engano as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina.

Sem a insulina necessária, a glicose não consegue ser absorvida pelas células e fica circulando no sangue, dificultando a geração de energia.

Embora o diabetes tipo 1 apareça principalmente na infância ou adolescência, ele pode surgir em qualquer idade, e o tratamento envolve o uso diário de insulina.

Os efeitos emocionais dessa doença, como ansiedade e depressão, são comuns, já que os pacientes devem lidar com o constante monitoramento da glicose, a aplicação regular de insulina e o cumprimento de uma dieta rigorosa.

Impactos emocionais do diabetes

De acordo com o Dr. Augusto Santomauro Jr, médico endocrinologista do Hospital BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo, “um dos maiores impactos na saúde mental é o medo de queda do açúcar no sangue, que pode causar sintomas como tremores, tontura e confusão mental, gerando ansiedade e receio de ter novas crises”.

Ele acrescenta que a pressão para monitorar a glicose corretamente, seguir a dieta e manter o controle rigoroso dos exames pode resultar em estresse.

Por isso, o acompanhamento psicológico se torna essencial para lidar com as emoções e os desafios do tratamento, até mesmo no quadro de pré-diabetes.

Lidar com a doença se torna mais uma tarefa no dia a dia

Imagem: Teste de glicose ajuda a detectar os níveis de açúcar no sangue - Freepik

A influenciadora Larissa Faleiro de Morais, do @belasceliacas, compartilha sua experiência com o diabetes tipo 1, diagnosticada em 2020.

“Ter diabetes tipo 1 já traz automaticamente uma sobrecarga mental, porque estamos sempre equilibrando o ‘balão azul’, tentando viver, estudar e trabalhar enquanto lidamos com a doença”, relata.

Atualmente, Larissa utiliza a bomba de insulina. “Ela é super prática e leve, e tem me ajudado a manter a glicemia mais estável. A bomba permite programar infusões de insulina para diferentes horários, o que facilita o controle da glicose”, conta ela.

7 dicas para lidar com o diabetes e melhorar a saúde mental

Se você ou alguém da sua família convive com o diabetes, confira abaixo sete dicas importantes para manter o bem-estar físico e emocional.

1. Busque apoio emocional e social

Não se isole. Converse com familiares, amigos e profissionais de saúde sobre suas emoções.

Participar de grupos de apoio e compartilhar experiências pode ser fundamental para se sentir acolhido e compreendido.

2. Envolva-se em atividades físicas e prazerosas

Pratique atividades que promovam o bem-estar emocional e físico. “Pais e responsáveis também precisam cuidar da saúde mental.

Lembrando que cuidar de si é fundamental para cuidar do outro”, orienta o Dr. Santomauro. Busque hobbies que tragam prazer, como passeios, leitura ou filmes.

3. Informe-se sobre o diabetes

Educação contínua sobre o diabetes é essencial para enfrentar os desafios da doença.

Mantenha-se atualizado sobre os tratamentos mais recentes e participe de programas de educação voltados para o diabetes.

Trabalhar com uma equipe multidisciplinar pode ajudar a melhorar o controle da doença.

4. Seja paciente consigo mesmo

Reconheça que haverá dias mais difíceis. Tenha paciência e compaixão, aprendendo com os erros e celebrando as pequenas conquistas.

“Viver com diabetes exige esforço e disciplina, mas cada vitória, por menor que seja, deve ser celebrada”, recomenda o endocrinologista.

5. Pais e responsáveis, estejam presentes

Ofereçam apoio constante aos filhos, demonstrando amor e compreensão.

Incentivar a autonomia na gestão da doença, de forma gradual, também é importante para o desenvolvimento emocional da criança ou adolescente.

6. Comunique-se abertamente

Mantenha um diálogo honesto e aberto sobre o diabetes. Explique a doença e o tratamento de forma acessível, criando um ambiente de apoio e segurança.

7. Estabeleça uma rotina

Manter uma rotina organizada facilita o manejo do diabetes no dia a dia. “Comemore as pequenas vitórias e concentre-se no presente, vivendo um dia de cada vez”, finaliza o Dr. Santomauro.

CONFIRA NO VÍDEO: diagnóstico e tratamento na infância