Cirurgia de Lula: o que é craniotomia para drenagem de hematoma? Entenda

O presidente Lula foi transferido com urgência para unidade do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ainda na noite dessa segunda-feira (10)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi hospitalizado na noite dessa segunda-feira (9), em São Paulo, após sentir fortes dores na cabeça. Lula precisou passar por uma cirurgia de emergência devido a uma "hemorragia intracraniana".

De acordo com o boletim médico, Lula passou por uma "craniotomia para drenagem de hematoma".

"No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", completa a nota do hospital.

Lula sofreu um acidente doméstico no dia 19 de outubro e precisou ser atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Na época, de acordo com aliados, o presidente escorregou no banheiro e bateu a cabeça.

Após recomendação médica, Lula cancelou a viagem que faria à Rússia para participar da Cúpula do Brics.

O que é craniotomia?

A craniotomia é a remoção de parte do osso do crânio para expor o cérebro durante uma cirurgia. Uma parte do crânio é removida para acessar o órgão.

Esse procedimento pode ser realizado por diversos motivos, como tratar tumores intracranianos.

A craniotomia pode ser utilizada para tratar vasos sanguíneos que se formam de maneira irregular, conhecidos como malformações vasculares. Se uma lesão ou derrame causou inchaço cerebral, a craniotomia pode ser feita para aliviar a pressão no cérebro, por exemplo.

Hematoma no cérebro

O termo "hematoma" refere-se a um acúmulo de sangue em alguma parte do corpo humano.

Na época do acidente, o médico do presidente Lula, Kalil Filho, disse que o quadro exigia uma frequência de exames durante a semana do ocorrido. Essa observação é padrão para casos desse tipo e permite verificar se a lesão evoluiu ou não.

Hemorragia intracraniana

A hemorragia intracraniana é uma condição emergencial em que um vaso sanguíneo se rompe, provocando um sangramento dentro do cérebro.

Confira nota hospitalar na íntegra